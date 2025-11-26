Emiliano Aguilar

Luto en la familia Aguilar: uno de sus integrantes se despide de ser querido con triste mensaje

Uno de los integrantes de la dinastía Aguilar dio a conocer el fallecimiento de un ser muy querido y cercano. “Siempre estuviste ahí para mí”, escribió.

Emiliano, uno de los integrantes de la familia Aguilar, atraviesa por un momento difícil. El hermano mayor de Ángela Aguilar reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de un ser querido.

El cantante compartió en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su amigo Jessy, quien fue parte importante de su vida.

“Descansa en paz, Jessy. Te quiero un chingo pe**o. Siempre estuviste ahí para mí cuando andaba valiendo ma**e”, escribió el 23 de noviembre.

Así dio a conocer el fallecimiento de su amigo Jessy.
Imagen Emiliano Aguilar / Instagram

“Disfruten y cuiden a sus amigos, nunca saben cuándo se van a retirar de este mundo, mi compa ya no está y esta herida nunca va a sanar”, agregó.

Emiliano Aguilar no reveló la causa de muerte de su amigo ni mucho menos brindó detalles. Sin embargo, en otra publicación dijo que se sentía “roto” ante la noticia.

“Pronto nos vamos a ver Jessy, te quiero pe**o. D.E.P. Te mando un abrazo hasta el cielo mi carnal, esta ma**e de las calles sí duele”, anotó.

“Esto fue la gota que derramó el vaso. Esta mi**a me rompió. Pero aquí seguimos firmes. Te voy a hacer sentir orgulloso, te juro que la gente pagará. La mi**da duele de verdad, pero arrieros somos y en el camino andamos”, sentenció.

Emiliano no reveló la causa de muerte de su amigo.
Imagen Emiliano Aguilar / Instagram


Este martes 26 de noviembre, Emiliano Aguilar se refirió nuevamente a su amigo Jessy en Instagram. En esta ocasión, el hijo de Pepe Aguilar solamente compartió una fotografía junto a él.

“D.E.P. te extraño pe**o, no tienes idea”, declaró.

