Florinda Meza revela por qué dijo que hijos de ‘Chespirito’ eran los "únicos defectos" del actor

Florinda Meza respondió a la polémica que surgió en redes luego de que resurgieran fragmentos de una entrevista, de hace más de dos décadas, en la que se refiere a los seis hijos de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ como sus “grandes defectos”.

La actriz, de 76 años, justificó sus palabras luego de que un usuario de Instagram la cuestionara sobre si había sido “una respuesta impulsiva y equivocada o adrede”.

PUBLICIDAD

“Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos ‘defectos’ para decirle que sí, a pesar de su insistencia”, explicó el 26 de junio.

En ese sentido, Florinda Meza aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto e insistió en que Roberto Gómez Bolaños siempre amó a sus hijos.

“Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora. Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara. Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica”, sentenció.

Así respondió Florinda Meza. Imagen Florinda Meza / Instagram

¿Qué dijo Florinda Meza sobre los hijos de ‘Chespirito’?

En 2004, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza fueron invitados al programa ‘Pasiones’ de la cadena chilena TVN. Aquella ocasión, el presentador Felipe Camiroaga y Bárbara Rebolledo los cuestionaron sobre cómo inició su historia de amor.

“Fueron 5 años de andarla persiguiendo, fuera de eso, nada”, reveló el productor mexicano en la emisión.

“5 años de estarme persiguiendo y medio conquistaba porque sino no me habría dado ese primer beso. Me (hacía) poemas, dibujos, retratos… Él tenía siete grandes defectos, seis hijos y una esposa”.

Ante las palabras de la intérprete, el intérprete de ‘El Chavo’ replicó: “No, no, no, ¿cómo defectos? Son seis hijos maravillosos, ¿cómo pueden ser defectos?”, a lo que Florinda se excusó: “Si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y un defecto”.

PUBLICIDAD

“Tuvo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel, y como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre y él me decía que yo era su mujer ideal y que era la mujer ideal. Ahora me doy cuenta que sí era cierto, por lo tanto, me debe 5 años”, manifestó.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se casaron en 2004. Imagen Mundo Chespirito / Instagram