Esposa de Eugenio Derbez dedica mensaje a mamá de Aislinn tras su muerte: comparte foto inédita de ella

Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio Derbez, compartió un mensaje dedicado a la mamá de su hijastra Aislinn, Gabriela Castrejón Michel, tras su inesperado fallecimiento.

Este 25 de noviembre, la cantante recurrió a sus historias de Instagram para publicar una fotografía inédita de la difunta actriz de doblaje.

“Descansa en paz, Gaby”, escribió la integrante de Sentidos Opuestos encima de la instantánea, agregando un corazón rojo.

Alessandra Rosaldo publicó esta imagen de Gabriela Castrejón, mamá de Aislinn Derbez, quien murió este 24 de noviembre. Imagen Alessandra Rosaldo/Instagram

Horas antes, en entrevista para Televisa Espectáculos, la intérprete aseveró que convivió con Gabriela “en varias ocasiones”.

“Por supuesto, estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, y a Michelle y a Chiara, en este momento tan difícil”, declaró.

¿Qué le pasó a la mamá de Ailsinn Derbez?

La noche de este lunes 24, Aislinn Derbez confirmó, mediante redes sociales, que su madre perdió la vida “a causa de un infarto”.

Aunque ella no brindó más detalles al respecto, la periodista Inés Moreno reportó que Gabriela Castrejón presuntamente vivía en “una casa de asistencia” tras separarse de Jorge Alberto Aguilera.

Tanto ella como su colega, Ana María Alvarado de ‘Sale el sol’, expusieron que supuestamente fue en ese lugar donde la artista sufrió el ataque al corazón.

La presentadora incluso puntualizó que el paro causó que Castrejón tuviera una caída, en la cual alegadamente se golpeó en la cabeza.