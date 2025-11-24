Aislinn Derbez

Muere mamá de Aislinn Derbez, ¿en accidente doméstico?: esto se sabe del repentino fallecimiento

El fallecimiento de la actriz de doblaje fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes de México este lunes 24 de noviembre. Gabriela Michel era expareja de Eugenio Derbez y mamá de la actriz, Aislinn Derbez.

Por:Elizabeth González
Video Muere la mamá de Aislinn Derbez: ¿quién era Gabriela Michel?

La actriz de doblaje Gabriela Castrejón Michel, mamá de Aislinn Derbez y expareja de Eugenio Derbez, murió a los 65 años, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes de México este lunes 24 de noviembre.

En la publicación, donde se recordó parte de su trayectoria como actriz de doblaje, no se revelaron detalles de su fallecimiento. Sin embargo, la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, conocida en redes como ‘Chamonic’, reportó que un presunto accidente casero habría sido la causa.

“Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, está de luto. Lamentablemente, hoy a las 7 a.m. aproximadamente falleció su mamá, la señora Gabriela Michel, a los 65 años de edad, en la Ciudad de México, me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, escribió.

“Aún no han comentado el motivo ni dado a conocer el fallecimiento, pero gente cercana me dice que hoy será velada”, insistió.

Hasta el momento, ni Aislinn Derbez ni sus hermanas, Chiara y Michelle Aguilera, se han pronunciado públicamente.

¿Quién Gaby Michel, mamá de Aislinn Derbez?

En la década de los ochenta, Gabriela Castrejón Michel tuvo una breve relación con Eugenio Derbez de la que nació su hija mayor, Aislinn.

Gaby Michel estudió danza en el Instituto Nacional de Bellas, donde conoció a Eugenio Derbez. Sin embargo, con el paso de los años, la mamá de Aislinn se convirtió en actriz de doblaje.

Entre sus personajes más famosos están ‘Samantha Jones’, de ‘Sex and the City’, y ‘La Reina Clarion’, en ‘Tinkerbell’.

En la década de los noventa, Gaby Michel fue directora de escena el programa ‘En Familia… con Chabelo’, donde conoció al locutor Jorge Alberto Aguilera.

Aunque la pareja se casó y fruto de su matrimonio nacieron sus hijas, Chiara y Michelle, este 24 de noviembre, la periodista Matilde Obregón reportó que Gaby Michel y el locutor llevaban tiempo separados, según le habría revelado el narrador de las series y películas de ‘Winnie The Pooh’.

