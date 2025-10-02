Ex de Eugenio Derbez habla de la infidelidad que sufrió: ¿cachó al actor con Alessandra Rosaldo?

Dalílah Polanco, expareja de Eugenio Derbez, se sinceró sobre la infidelidad que sufrió hace varios años.

Durante la dinámica ‘Triángulo de las verdades’, del reality en México La Casa de los Famosos, la actriz recordó que, aunque fue una “relación hermosa” y vivían “juntos n una casa bonita”, el hombre le rompió el corazón al serle infiel.

“Sí me han roto el corazón en varias ocasiones, pero creo que la peor fue muy triste (…) De repente, un día, veo algo, y no me hace feliz y se lo pregunto en el momento: ‘¿Está pasando algo aquí que yo no sepa con otra persona?’ y (me respondió): ‘De ninguna manera’ y ahí quedó”, contó el 29 de septiembre.

De acuerdo con Dalílah Polanco habría pasado más de un mes cuando sucedió “otro evento” que la hizo dudar de la fidelidad de su entonces pareja.

“Me habla una amiga y me dice: ‘¿por qué no estás aquí y por qué está él aquí con esta persona?’ y yo: ‘porque están trabajando y seguramente están platicando’ (…) ahí quedó”, agregó y reveló que luego de este episodio notó una transformación en su expareja, quien se mostró inusualmente atento y detallista.

“Un día le dije: ‘me siento como la película de Pedro Infante, donde la Marga López abre un cajón y le dice: ‘¿ves todas esas joyas?, es cada una de tus infidelidades’”, dijo.

Dalílah Polanco no reveló el nombre de su expareja. Sin embargo, señaló que fueron fotos que publicó una revista lo que vino a confirmar la infidelidad de su compañero.

“Un martes me hablan de una conocida revista para decirme: ‘¿qué opinas de las fotos publicadas el día de hoy?’ y yo, ‘perdón, no sé de qué me hablas… perdón, no me voy a liar con algo que desconozco’ y le cuelgo”, recordó y señaló que tras sugerencia de una vecina fue en busca de la revista.

“Había fotos de él con ella, con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento (…) y se me rompió el corazón. Me fui a la casa, agarré mi maletita de rueditas, lo que cupo en ella, y le dejé la revisa en la cama. Después de eso se desató una relación tóxica terrible durante muchísimo tiempo”, sentenció.

¿Por qué vinculan a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en el relato de Dalílah Polanco?

En 2006, la revista TV Notas publicó una serie de fotografías de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo en el interior de un centro comercial al sur de la Ciudad de México.

Aunque Dalílah Polanco nunca menciona el nombre de su expareja, algunos refieren que la descripción que hace la actriz sobre las imágenes corresponde a lo publicado por la revista.

Las imágenes fueron publicadas en la edición 520 de la revista TV Notas, el día 17 de octubre de 2006. En aquella fecha, Eugenio Derbez y Dalílah Polanco aún mantenían una relación amorosa, la cual terminó ese mismo año.

Lo que Alessandra Rosaldo dijo sobre los inicios de su relación con Eugenio Derbez

En septiembre de 2024, Alessandra Rosaldo habló abiertamente de su relación con el comunicador Yordi Rosado, a quien confesó que se enamoraron cuando estaban en una relación.