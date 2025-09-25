Aislinn Derbez confiesa haber sentido "celos" de Regina Blandón por su papel en La Familia P. Luche
Regina Blandón fue recientemente invitada al podcast 'La Magia del Caos' de Aislinn Derbez, donde Aislinn le confesó haber sentido "celos" de ella por haber interpretado a la hija de Eugenio Derbez en La Familia P. Luche.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Regina Blandón fue recientemente invitada al pódcast 'La Magia del Caos' de Aislinn Derbez, donde ambas recordaron el tiempo en que Regina interpretó a Bibi en 'La Familia P. Luche'.
“Siento que mi papá se basó un poco en mí para hacer su personaje”, comentó Aislinn, después de preguntarle a Regina cómo había sido interpretar a la hija de Eugenio Derbez y Consuelo Duval.
Fue así como la mayor de los Derbez dio pie a una confesión que sorprendió a su invitada:
“Yo veía y... yo no sabía que quería ser actriz, pero sí me daba un poco de celos. Pensaba: ‘¿Y ella por qué sale todo el tiempo de su hija? ¿Y a mí por qué no me llamó? ¿A mí por qué no me hicieron mi casting?’ Entonces sí, creo que me daba un poco de celos, la verdad que sí”.
Regina Blandón se sorprendió al escuchar estas palabras. Posteriormente, recordó que sí existe un episodio de La Familia P. Luche en el que ambas aparecen juntas. Sin embargo, Aislinn mencionó que no recuerda mucho esa etapa de su vida, pues no solía acompañar a su padre a las grabaciones.
Así fue seleccionada como Bibi P. Luche
Regina narró que, al ser invitada al casting del programa, ella era la más joven de las aspirantes para interpretar a la hija de Eugenio Derbez y Consuelo Duval. Mientras el resto de las actrices tenían alrededor de 16 años, ella solo tenía 10.
La actriz llegó a creer que Derbez se había confundido al invitarla a audicionar, pero su madre, quien la acompañaba, la motivó a intentarlo de todas formas.
El personaje iba a ser originalmente “más adolescente”; sin embargo, tras la actuación de Regina, se decidió que se reduciría la edad de Bibi para que Blandón pudiera interpretarla.