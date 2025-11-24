Aislinn Derbez

Muere mamá de Aislinn Derbez: Gabriela Michel llevaba meses “separada” del locutor Jorge Alberto Aguilera

Gabriela Michel murió a los 65 años en un presunto accidente doméstico. La actriz de doblaje, según reportes, llevaba tiempo separada del locutor Jorge Alberto Aguilera, papá de sus hijas menores Chiara y Michelle.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere mamá de Aislinn Derbez en presunto accidente: ¿quién era Gabriela Michel?

Luego de que se diera a conocer la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez a los 65 años, se reportó que la actriz de doblaje llevaba meses separada del locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien procreó a sus dos hijas menores, Chiara y Michelle.

Según reportes de la periodista Matilde Obregón, el mismo locutor le habló hace meses de su separación durante una entrevista que le concedió y que todavía no sale a la luz.

PUBLICIDAD

“Tuve la oportunidad de hace un par de meses… todavía no sale la entrevista… del querido locutor que estuvo en el programa ‘En Familia… con Chabelo’, Jorge Alberto Aguilera. Vino a darme una entrevista sumamente cálida, a hablar de su familia, de su trayectoria”, declaró este 24 de noviembre.

Más sobre Aislinn Derbez

Muere mamá de Aislinn Derbez, ¿quién era Gabriela Michel y cuántos hijos tenía?
3 mins

Muere mamá de Aislinn Derbez, ¿quién era Gabriela Michel y cuántos hijos tenía?

Univision Famosos
Muere mamá de Aislinn Derbez en presunto accidente: ¿quién era Gabriela Michel?
0:51

Muere mamá de Aislinn Derbez en presunto accidente: ¿quién era Gabriela Michel?

Univision Famosos
Muere mamá de Aislinn Derbez, ¿en accidente doméstico?: esto se sabe del repentino fallecimiento
2 mins

Muere mamá de Aislinn Derbez, ¿en accidente doméstico?: esto se sabe del repentino fallecimiento

Univision Famosos
Muere mamá de Aislinn Derbez
3 mins

Muere mamá de Aislinn Derbez

Univision Famosos
Con una sonrisa, Victoria Ruffo confiesa si Mauricio Ochmann es "buen besador"
1:01

Con una sonrisa, Victoria Ruffo confiesa si Mauricio Ochmann es "buen besador"

Univision Famosos
Mauricio Ochmann termina romance con su novia millonaria tras ser visto con Aislinn Derbez
0:52

Mauricio Ochmann termina romance con su novia millonaria tras ser visto con Aislinn Derbez

Univision Famosos
Aislinn Derbez no descartaría tener un romance con una mujer: “No estaría mal”
0:56

Aislinn Derbez no descartaría tener un romance con una mujer: “No estaría mal”

Univision Famosos
Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid
2 mins

Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid

Univision Famosos
¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid
1 mins

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid

Univision Famosos
Eugenio Derbez reacciona a las dudas sobre su orientación sexual: mamá de Aislinn creía que “era gay”
1:09

Eugenio Derbez reacciona a las dudas sobre su orientación sexual: mamá de Aislinn creía que “era gay”

Univision Famosos

“Jorge Alberto Aguilera, de voz propia, me decía que ya estaba separado de la mamá de Aislinn”, agregó.

De acuerdo con la periodista, aunque el señor Aguilera fue discreto al momento de hablar de su familia con ella, sí le compartió que su separación de Gabriela Michel se había dado en los mejores términos.

“(Me decía que) Gabriela Michel y él eran los mejores amigos, pero ya no había ninguna relación. Ella vivía por aparte y él vivía solo. Decía que adoraba a Aislinn Derbez porque es una mujer hecha y derecha”, dijo.

“A cuentagotas me contaba que ya no había relación con la señora, aunque se llevaban muy muy bien”, sentenció.

Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel: su historia de amor

En 2020, Jorge Alberto Aguilera contó a Las Estrellas que conoció a Gabriela Michel cuando ambos trabajaban en XETU. Sin embargo, fue hasta que coincidieron en el programa ‘En Familia… con Chabelo’ cuando su historia de amor comenzó.

“Yo conocí a Gaby Michel como conductora de XETU y luego nos encontrábamos en algunos estudios haciendo publicidad. Después me la volví a encontrar en el programa de Chabelo (En Familia… con Chabelo) porque ella tenía una participación ahí también, en la parte de producción. Ella también estuvo como encargada de las edecanes y en cuestión de dirección escénica y cosas así. Y después nos seguimos encontrando, hicimos nuevamente clic y nos casamos cuando Aislinn (Derbez) era muy chiquita”, contó.

Fruto de su relación con Gaby Michel, Jorge Alberto Aguilera se convirtió en padre en dos ocasiones. Chiara y Michelle, las dos hermanas mejores de Aislinn Derbez, son hijas biológicas del locutor.

Relacionados:
Aislinn DerbezFamososEugenio DerbezMuertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX