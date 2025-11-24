Muere mamá de Aislinn Derbez: Gabriela Michel llevaba meses “separada” del locutor Jorge Alberto Aguilera

Luego de que se diera a conocer la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez a los 65 años, se reportó que la actriz de doblaje llevaba meses separada del locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien procreó a sus dos hijas menores, Chiara y Michelle.

Según reportes de la periodista Matilde Obregón, el mismo locutor le habló hace meses de su separación durante una entrevista que le concedió y que todavía no sale a la luz.

“Tuve la oportunidad de hace un par de meses… todavía no sale la entrevista… del querido locutor que estuvo en el programa ‘En Familia… con Chabelo’, Jorge Alberto Aguilera. Vino a darme una entrevista sumamente cálida, a hablar de su familia, de su trayectoria”, declaró este 24 de noviembre.

“Jorge Alberto Aguilera, de voz propia, me decía que ya estaba separado de la mamá de Aislinn”, agregó.

De acuerdo con la periodista, aunque el señor Aguilera fue discreto al momento de hablar de su familia con ella, sí le compartió que su separación de Gabriela Michel se había dado en los mejores términos.

“(Me decía que) Gabriela Michel y él eran los mejores amigos, pero ya no había ninguna relación. Ella vivía por aparte y él vivía solo. Decía que adoraba a Aislinn Derbez porque es una mujer hecha y derecha”, dijo.

“A cuentagotas me contaba que ya no había relación con la señora, aunque se llevaban muy muy bien”, sentenció.

Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel: su historia de amor

En 2020, Jorge Alberto Aguilera contó a Las Estrellas que conoció a Gabriela Michel cuando ambos trabajaban en XETU. Sin embargo, fue hasta que coincidieron en el programa ‘En Familia… con Chabelo’ cuando su historia de amor comenzó.

“Yo conocí a Gaby Michel como conductora de XETU y luego nos encontrábamos en algunos estudios haciendo publicidad. Después me la volví a encontrar en el programa de Chabelo (En Familia… con Chabelo) porque ella tenía una participación ahí también, en la parte de producción. Ella también estuvo como encargada de las edecanes y en cuestión de dirección escénica y cosas así. Y después nos seguimos encontrando, hicimos nuevamente clic y nos casamos cuando Aislinn (Derbez) era muy chiquita”, contó.