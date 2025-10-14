Ex de Eugenio Derbez responde si el esposo de Alessandra Rosaldo le fue infiel con la cantante

Video Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en incómodo momento por lo que dijo Dalilah Polanco

Dalílah Polanco se refirió nuevamente al episodio de infidelidad que sufrió en el pasado y respondió si Eugenio Derbez le fue infiel con Alessandra Rosaldo, luego de que el comediante aseguró que no caería en “provocaciones” de sus exprejas.

La actriz señaló ante la prensa mexicana que no se arrepiente de nada de lo sucedido durante su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos México’ ni mucho menos de las confesiones que realizó.

PUBLICIDAD

“No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice porque yo fui lo que era. Yo no llegué con una máscara, no llegué a decir que si me faltaba un peso, que si estaba yo concursando por algo, que si yo nada más iba por el dinero, que si yo... No, yo llegué, como les dije, para pasar una prueba para mí”, declaró a ‘Venga la Alegría’ el 14 de octubre.

Aunque Dalílah Polanco quiso mantenerse al margen de la polémica surgida con Eugenio Derbez, quien supuestamente le habría sido infiel durante su noviazgo, insistió en que no dio nombres, pero “evidente”.

“Ese fue un tema que se tuvo ahí porque se nos pidió que lo tocáramos. Yo jamás... di nombres… Si ustedes quieren hacer lazos, háganlo”, dijo en un primer momento y enseguida agregó: “Yo creo que es evidente. Claro, pues... Ok, cada quien tenemos una historia. Hay gente que conoce un poco de nuestra historia. Cada quien va a amarrar los lazos que quiera amarrar. Yo contesté una pregunta que se me hizo de manera honesta”, precisó.

Dalílah Polanco explicó que su intención nunca fue revivir polémicas del pasado sino solamente mostrarse tal cual es, asegurando que dentro del reality de TelevisaUnivision mostró cosas “que no había mostrado jamás”.

“Si algo creo que hice ahí adentro, o sea, mostré mis monstruos, neurodivergencias, lo voy a decir de esa manera para que ya no se diga de otra forma. Mostré muchas cosas que no había mostrado jamás. Ahora, que se vengan a atar cabos acá o se dejen sueltos, yo creo que ya no es mi responsabilidad, ¿no? Yo estaba jugando un juego y espero que ya nos demos cuenta de que el juego terminó”, sentenció.

PUBLICIDAD

Durante su participación en el ‘La Casa de los Famosos México’, Dalílah Polanco se sinceró sobre la infidelidad que sufrió años atrás.

Aunque la intérprete no dijo nombres, recordó que tiempo atrás sostuvo una relación con un hombre del medio del espectáculo que le fue infiel. Incluso, ventiló que las fotos que publicó una revista sobre el hombre fue lo que vino a confirmar sus sospechas.

“Había fotos de él con ella, con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento (…) y se me rompió el corazón. Me fui a la casa, agarré mi maletita de rueditas, lo que cupo en ella, y le dejé la revisa en la cama. Después de eso se desató una relación tóxica terrible durante muchísimo tiempo”, dijo.

¿Por qué vincularon a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en el relato de Dalílah Polanco?

El 17 de octubre de 2006, la revista TV Notas publicó una serie de fotografías de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo en el interior de un centro comercial en la Ciudad de México.