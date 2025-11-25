Aislinn Derbez

Eugenio Derbez manda mensaje a Aislinn Derbez tras inesperado fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel

El actor se pronunció a través de sus redes sobre el inesperado fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de su hija Aislinn Derbez. La actriz de doblaje falleció el 24 de noviembre.

Video A Eugenio Derbez lo critican por ir a los Emmy en pleno luto de Aislinn: responde si habló con ella

Eugenio Derbez le dedicó un amoroso mensaje a Aislinn Derbez tras el inesperado fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel. La actriz de doblaje perdió la vida a consecuencia de un infarto el lunes 24 de noviembre.

“Siempre contigo. Te amo”, escribió el actor en Instagram.

El esposo de Alessandra Rosaldo acompañó su mensaje con una fotografía de su hija, a quién mostró con la mirada fija hacia el horizonte y posando en lo que sería la cima de una montaña.

El mensaje que Eugenio Derbez envió a su hija ante su pérdida.
El mensaje que Eugenio Derbez envió a su hija ante su pérdida.
Imagen Eugenio Derbez / Instagram

Eugenio Derbez rompe el silencio sobre la muerte de su ex

Durante la alfombra roja de los International Emmy Awards 2025, Eugenio Derbez fue cuestionado por el reportero Carlos Banda, de Televisa Espectáculos, sobre el fallecimiento de Gabriela Michel.

Ante este escenario, el comediante confesó que, hasta ese momento, no había hablado con Aislinn, pero ya habían intercambiado mensajes.

“Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija", dijo sin dar más detalles.

Gabriela Castrejón Michel murió a los 65 años en la Ciudad de México. De acuerdo con Aislinn Derbez, su madre perdió la vida a consecuencia de un infarto y no por un accidente doméstico como se reportó inicialmente.

Según reportes de la peridiosta Matilde Obregón, la mamá de Aislinn Derbez llevaba meses separada del locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien Gabriela Michel procreó a sus hijas Chiara y Michelle.

