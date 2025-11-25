Mamá de Aislinn Derbez habría fallecido en “casa de asistencia”: “No pudieron hacer nada”

Video Aislinn Derbez revela de qué murió su mamá y reacciona a su repentina partida

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, habría fallecido en “una casa de asistencia” ubicada en la Ciudad de México.

Según reportes de la periodista Inés Moreno, la actriz de doblaje vivía desde hace meses en una casa de asistencia tras su separación del locutor Jorge Alberto Aguilera, padre de sus hijas Michel y a Chiara, hermanas menores de Aislinn Derbez.

PUBLICIDAD

“Parece que la señora sufrió un accidente dentro de su casa, ella no vivía con el señor Aguilera porque, al parecer, ya estaban divorciados, ella vivía en una casa de asistencia o un departamento de asistencia”, contó en su programa de YouTube el 24 de noviembre.

“Departamentos que comparten personas que viven solas, pero que tienen a la mano servicios médicos, servicios de enfermeras y todo eso”, explicó y detalló que, hasta el momento, se desconoce si padecía alguna enfermedad.

“Lo que se sabe es que fue un accidente. No han querido decir nada (…) lo que trasciende es que quieren hacer todo el velorio en casa, pero sin la prensa (…) Por la naturaleza del deceso, seguramente están en las averiguaciones”, insistió.

Por otro lado, la periodista Ana María Alvarado señaló que, supuestamente, habría sido Aislinn Derbez quien se ofreció a pagarle la casa de asistencia tras la separación de su madre de su padrastro.

“Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia. No era asilo, sino edificios que tienen servicios médicos y alimentos. Aislinn era la que estaba pagando esto para que su mamá estuviera bien tras la separación”, dijo en ‘Sale el Sol’ este 25 de noviembre.

“Tuvo un infarto, lo que le provocó una caída, un golpe en la cabeza y ya no pudieron hacer nada por ella”, agregó.

Por último, la periodista declaró que a Gabriela Michel “la veían muy sana, estaba muy feliz porque acababa de adquirir una computadora y decía que quería aprender cosas de computación”, sentenció.

PUBLICIDAD

¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez?

La noche del 24 de noviembre, Aislinn Derbez rompió el silencio sobre la muerte de su madre. De acuerdo con la actriz, Gabriela Michel falleció a consecuencia de un intarfo.