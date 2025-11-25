Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo dan primeras declaraciones sobre la muerte de la mamá de Aislinn

Video Aislinn Derbez revela de qué murió su mamá y reacciona a su repentina partida

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo reaccionaron desconcertados ante la repentina muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez.

El reportero Carlos Banda, de Televisa Espectáculos, los entrevistó en la entrega de los Premios Emmy en Nueva York, evento en el que Eugenio estaba nominado como productor ejecutivo por la serie 'Y llegaron de noche'.

El actor confesó que, hasta ese momento, no había hablado con su hija, sin embargo, ya habían intercambiado mensajes.

"Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija", dijo a Televisa Espectáculos, reportó Despierta América.

"La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto", añadió.

Por su parte, Alessandra Rosaldo externó su total apoyo a Aislinn y a sus hermanas ante el complicado momento familiar por el que atraviesan.

"Convivimos con ella (Gabriela Michel) en varias ocasiones, y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michel y a Chiara en este momento tan difícil", declaró a Televisa Espectáculos.

De acuerdo con el reportero, Eugenio y Alessandra podrían viajar a México para acompañar a Aislinn.

La historia de amor de Eugenio Derbez y Gabriela Michel

Se conocieron en una academia de danza donde él impartía clases, mientras ella era alumna.

Tuvieron una relación durante siete años. Sin embargo, cuando nació Aislinn en 1986, los problemas comenzaron y en 1987 finalmente se separaron.

Según ha contado Aislinn, los últimos meses de la relación de sus padres fue "tormentosa y dolorosa", pues "se gritaban, intercambiaban cosas espantosas".