Eugenio Derbez

Eugenio Derbez reacciona a la hospitalización de Aislinn tras la muerte de su mamá: esto reveló

Aislinn Derbez sorprendió al informar que había sido hospitalizada. Su padre habló sobre la difícil etapa por la que está atravesando su hija mayor, tras la muerte de su madre, y de su estado de salud.

Video Aislinn Derbez en “caos” tras muerte de su mamá y va a parar al hospital: “Qué doloroso”

Aislinn Derbez sorprendió al publicar en Instagram, el 10 de diciembre, que había sido hospitalizada al mostrarse con un brazo canalizado. Su padre, Eugenio Derbez, reaccionó a la situación por la cual atraviesa su hija.

"Tenía una cirugía pendiente que ya la había postergado y estaba con un poco de miedo, pero está bien, de hecho acabo de hablar con ella, está de buen ánimo”, contó el actor a Despierta América en entrevista transmitida este 11 de diciembre.

Derbez confirmó que el último mes para su primogénita ha sido "durísimo por muchas cosas que le han pasado, además de la muerte de su mamá y lo de su operación, pero está bien", reiteró.

Aunque no reveló detalles del padecimiento que llevó a Aislinn al quirófano, compartió que pasarán las festividades decembrinas juntos.

"Estamos muy cerca, estamos muy juntos, en Navidad seguro la vamos a pasar juntos eso sí, sin falta", añadió en la entrevista con el matutino de Univision.

¿Qué tiene Aislinn Derbez?

La tarde del 10 de diciembre, Aislinn Derbez sorprendió al compartir una serie de fotografías en la que explica lo complicado que han sido para ella las últimas semanas.

"Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes… no lo puedo ni creer… un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón", se lee en la primera historia.

En otra imagen de Instagram explicó que tuvo que hacer una "remodelación y mudanza difícil", digerir la muerte de su madre y hacer un retiro espiritual, así como someterse a una cirugía que llevaba "postergando más de un año" por miedo y ya no podía hacerlo más, también dijo que tuvo que solucionar temas de trabajo.

A pesar de su relato, la actriz y modelo no reveló detalles de la cirugía.

Aislinn Derbez explica por qué fue hospitalizada.
Aislinn Derbez explica por qué fue hospitalizada.
Imagen Aislinn Derbez/Instagram
