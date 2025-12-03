Aislinn Derbez

Hija de Aislinn Derbez reaparece en redes junto a Mauricio Ochmann tras la muerte de su abuela

Dos semanas después de la muerte de Gabriela Michel, la madre de Asilinn Derbez, Kailani reapareció en redes junto a su padre. Mauricio Ochmann reveló que pasaron días en la "naturaleza".

Video “Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia”: así habrían sido sus últimos días

Kailani, la hija que Aislinn Derbez tuvo con Mauricio Ochmann reapareció en redes junto a su padre, en medio del luto que vive la familia por la muerte de Gabriela Michel, la madre de la actriz.

Fue el actor quien compartió un tierno video en Instagram donde revela momentos de los días que pasaron en la naturaleza.

"Memorias de un fin en la naturaleza con esta personita que amo con todo mi ser", se lee en el mensaje que acompañó las imágenes.

Kailani y Mauricio Ochmann.
Kailani y Mauricio Ochmann.
Imagen Mauricio Ochmann/Instagram

Padre e hija aparecen montando a caballo, así como posando con un divertido filtro. Además, queda al descubierto lo grande que está Kailani.

A pesar de su divorcio, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann mantiene una buena relación por el bienestar de su hija, quien ha crecido junto a los dos y ya tiene 7 años.

Padre e hija disfrutaron días juntos en medio del luto por la muerte de Gabriela Michel.
Padre e hija disfrutaron días juntos en medio del luto por la muerte de Gabriela Michel.
Imagen Mauricio Ochmann/Instagram

Aislinn Derbez de luto

Gabriela Michel, la madre de Aislinn Derbez, murió el 24 de noviembre de 2025, en la Ciudad de México, tenía 65 años.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, la actriz de doblaje vivía en una casa de asistencia donde sufrió un infarto y pese a la pronta atención médica, no se pudo hacer nada.

Asilinn confirmó el fallecimiento de su madre a través de Instagram.

"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado".

En redes, Aislinn mostró que su madre y la pequeña Kailani tenían muy buena relación.

