Aislinn Derbez Aislinn Derbez termina en el hospital tras la muerte de su mamá: ¿qué le pasó? La actriz publicó en Instagram una fotografía del catéter que tiene colocado en su brazo izquierdo y explicó qué fue lo que le sucedió. Ella sufrió el deceso de su madre, Gabriela Michel, apenas el pasado 24 de noviembre.



Video Aislinn Derbez reaparece tras muerte de su mamá y hace llorar a quienes se encuentran con ella

Aislinn Derbez encendió las alarmas la tarde de este 10 de diciembre al compartir una fotografía en la que aparece con un catéter en el brazo izquierdo.

La actriz publicó la imagen en sus Historias de Instagram con un mensaje en el que reveló que durante este diciembre ha atravesado por muchas situaciones complejas.

“Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes… no lo puedo ni creer… un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón”, apuntó.

La también modelo sufrió la muerte de su mamá, Gabriela Michel, el 24 de noviembre “a causa de un infarto”.

¿Qué le pasó a Aislinn Derbez?

En una misiva posterior, Aislinn Derbez fue un poco más explícita acerca de la razón por la que recibió atención médica.

La primogénita de Eugenio Derbez relató que todo se debió a que la sometieron a una operación, aunque no especificó de qué.