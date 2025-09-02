Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)

Video José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Eugenio Derbez cumple 64 años este martes 2 de septiembre y para celebrarlo, sus hijos lo sorprendieron con peculiar sorpresa: todos intentaron transformarse en él.

Aislinn Derbez compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que tanto ella como sus hermanos, José Eduardo, Vadhir y Aitana, así como Alessandra Rosaldo se ponen de acuerdo para “convertirse” en él, partiendo desde el punto en que un rasgo físico que los caracteriza a todos es la barba partida que le heredaron.

“Estamos planeando algo… muy bizarro…”, señalan Aislinn y Vadhir. “Nos tenemos que ver lo más parecidos a él”, agrega Vadhir.

Así se prepararon los hijos de Eugenio Derbez para transformarse en él. Imagen Aislinn Derbez / Instagram



De acuerdo con su video, el objetivo era simular su barba, para lo que Aislinn, Vadhir, Aitana y Alessandra pintaron su cara de negro, mientras que José Eduardo solo se centró en ocultar sus canas.

Aunque todos hacen su mayor esfuerzo, Aislinn es la primera en darse por vencida, reconociendo que su barba era “bastante deficiente”. Sin embargo, aplaudió la de Vadhir, a quien le aseguró se veía “guapo” con ese look.

La reacción de Eugenio Derbez

Según se reseña en el video, Eugenio Derbez fue sorprendido por sus hijos durante su viaje a Japón.

Los descendientes del comediante salieron de su escondite para encontrarse con él en medio de gritos de emoción y confeti. Sin embargo, al verlos, Eugenio Derbez no hizo más que preguntarles “por qué estaban todos pintados de… José Eduardo”.

“O sea, ¿están disfrazados de mí?”, les preguntó incrédulo, asegurándoles que parecían más disfrazados “de José Eduardo que de él”.

Así reaccionó Eugenio Derbez al ver a sus hijos con barba. Imagen Aislinn Derbez / Instagram



Finalmente, el creador de ‘La Familia P. Luche’ destacó que la peor “barba” estaba entre la de sus hijas y la de Alessandra, sin mencionar quién era el verdadero ganador del reto cumpleañero.

Para acompañar su publicación, Aislinn Derbez compartió un amoroso mensaje para su padre, en el que subrayó que tanto ella como sus hermanos eran su copia.

“Feliz cumpleaños al que tiene la mejor barba de la familia… porque el resto fuimos #epicFAIL”, sentenció.