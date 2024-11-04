Eugenio Derbez “volvió a nacer”: prueba con foto que su nieta Tessa es idéntica a él

Video Derbez presume con foto que su nieta es idéntica a él (aunque Victoria Ruffo no quiera)

Eugenio Derbez “volvió a nacer”. A cuatro meses del nacimiento de su segunda nieta, el actor se pronunció en redes sociales sobre el parecido físico que Tessa tiene con él.

El domingo 3 de noviembre, el comediante sorprendió al compartir en su página de Facebook una fotografía comparativa entre él y su nieta, quien llegó al mundo el 30 de junio pasado.

PUBLICIDAD

“Volví a nacer por 5ª vez”, escribió en su publicación en blanco y negro, haciendo énfasis en los genes heredados a la bebé.

Eugenio Derbez presume parecido con su nieta Tessa. Imagen Eugenio Derbez / Instagram



La imagen, en la que aparece un pequeño Eugenio Derbez a la izquierda y una pequeña Tessa a la derecha, sorprendió a los internautas por el parecido entre abuelo y nieta, ya que darían la impresión de estar clonados.

Novia de José Eduardo Derbez reacciona al ‘gen’ familiar que heredó su hija

Aunque José Eduardo Derbez ya había revelado que su hija Tessa tenía mayor parecido con él que con su novia, fue el pasado 9 de octubre que Paola Dalay reaccionó al parecido de su bebé con la dinastía Derbez.

“Yo fui el horno nada más. O sea, nueve meses cargándola, con dolores de espalda y nada. De mí no sacó nada”, declaró a Despierta América.

José Eduardo y Paola Dalay se convirtieron en papás el 30 de junio. Tessa nació en punto de las 10:44 de la mañana, midió 46 centímetros y pesó más de 5 libras.

Semanas antes del nacimiento de Tessa, tanto José Eduardo Derbez como Paola Dalay adelantaron en sus redes sociales que su bebé tenía la barba partida, rasgo característico que Eugenio Derbez heredó a todos sus hijos.