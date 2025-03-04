Actriz acusa a famoso actor de ‘La Familia P. Luche’ de robarle: “Quedé muy decepcionada”
Yulianna Peniche habló sobre el supuesto incidente que ocurrió durante una de sus fiestas de cumpleaños. La actriz asegura que tiene pruebas sobre el presunto robo que involucra a famoso actor y su pareja.
Yulianna Peniche asegura que famoso actor de ‘La Familia P. Luche’ le robó durante una fiesta de cumpleaños.
La actriz, conocida por su personaje de ‘Alicia Montalban’ en la telenovela ‘María la del barrio’, rompió el silencio sobre un presunto robo que involucraría al actor Roberto Tello y su pareja.
Según contó a TVNotas, en septiembre pasado organizó una fiesta para celebrar su cumpleaños. Con motivo del festejo, la actriz recibió algunos regalos, sin embargo, algunos de ellos supuestamente fueron sustraídos sin su permiso por el actor, a quien consideraba como uno de sus grandes amigos.
“La verdad es que yo no hablo mal de las personas, pero sí es cierto (me robaron)”, declaró a la revista mexicana este 4 de marzo.
“Los 2, pero no he dicho nada de eso con nadie. Tampoco me interesa. Intenté hablar con él y me devolvió lo que quiso”, alegó.
Yulianna Peniche aseguró que, pese a que habría enfrentado a Roberto Tello, y tener supuestas pruebas de lo sucedido, optó por no denunciar a su examigo.
“No, pero tengo pruebas. Entonces, si quisiera, sí lo podría hacer. Es un hombre que conozco de hace muchos años, al igual que a su familia. Le tenía mucha estima. Tal vez por eso (no lo ha denunciado)”, insistió y remató: “Quedé, obviamente, muy decepcionada”.
Lo que se sabe del supuesto robo que involucraría a actor de ‘La Familia P. Luche’
En noviembre de 2024, la periodista Verónica Gallardo reportó en su programa ‘El Chisme TV’ que Roberto Tello, también conocido como ‘El Coreano’, había sido captado en video tomando regalos de Yulianna Peniche durante una reunión.
Según dijo, entre los objetos desaparecidos se encontrarían cinco regalos de diseñador, por lo que habría solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, las cuales mostrarían a Tello pasando los regalos a la bolsa de su esposa.
Roberto Tello fue cuestionado sobre lo ocurrido en ‘De Primera Mano’ en diciembre de 2024, sin embargo, se limitó a responder: “(estamos) enfocados en lo bueno y como alguna vez lo (…) dijo Gustavo Adolfo… amigo, lo que siempre hablen de ti, aunque sea mal, entonces, no hay que detenernos”.