Elizabeth Gutiérrez por fin habla sobre el video de la policía en casa de William Levy: ¿ella lo filtró?

Video ‘Ely’ Gutiérrez dice quién habló a la policía para que fuera a casa de William Levy por estar “con otra”

Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio sobre el video de la policía llegando a casa de William Levy que corresponde a una de las cuatro ocasiones en que la autoridad acudió ante los "altercados domésticos" que tuvo la pareja en Miami.

El pasado 18 de abril, El Gordo y La Flaca reveló el material de la visita que los agentes hicieron el 2 de marzo de 2024 a las 11:07 de la mañana en donde la actriz y su hija Kailey, de 14 años, esperaban en la parte delantera de la propiedad alegando que el cubano supuestamente estaba con otra mujer dentro de la residencia.

Las imágenes fueron grabadas por las cámaras corporales que tienen colocadas los policías.

El video, dado a conocer solo 9 días después de que Gutiérrez confirmó a Hola! USA que estaba separada de Levy, dejó en evidencia la aparente tensión que existe entre ellos, además de las sospechas mutuas de presuntas infidelidades.

¿Qué dijo Elizabeth Gutiérrez sobre el video de la policía?

El pasado viernes 17 de mayo, Alex Rodríguez, uno de los periodistas que son panelistas del show ¡Siéntese Quien Pueda! de Univision, leyó al aire un mensaje que aseguró le envió la actriz en el que se pronunció por primera vez sobre el video de la policía.

"Acaba de mandarme el siguiente mensaje: ' Muy desafortunado lo que está pasando y lo que se está diciendo'", mencionó el presentador citando a la actriz de origen mexicano.

'"Es un asunto que debió resolverse en familia como siempre lo habíamos hecho. Nunca voy a hablar mal de William Levy, es el padre de mis hijos y jamás lo he querido perjudicar de ninguna manera'", continuó en voz de ella.

'" Lo que salió de la policía fue muy desagradable para todos, especialmente para nuestros hijos'", admitió la artista de 45 años.

"' De estas cuatro llamadas ninguna la hice yo: dos las hizo William Levy y dos las hizo mi hija'. Ella no filtró absolutamente nada, dice", aseguró Alex Rodríguez en voz de la ahora ex del actor.

"'Desafortunadamente mi hija por inocente y no ser adulta y por no saber cómo manejar una situación así optó por hacer la llamada'", detalló.

"'Que quede claro que nunca dí autorización para que eso se hiciera público y que no estaba enterada de que eso estaba siendo grabado. Jamás le hubiese querido hacer daño a William por el amor que tuvimos y por nuestra familia, solo le puedo desear lo mejor a él'", finalizó a través del mensaje que el comunicador leyó.

Elizabeth Gutiérrez no salió de manera inmediata a hacer comentarios públicos ante lo expuesto por Alex Rodríguez.

Ella y William Kevy mantuvieron una relación de altas y bajas durante 20 años en los que se ha especulado que el actor supuestamente le habría sido infiel en más de una ocasión.

Los “altercados” entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

En People en Español se detalló a principios de abril pasado que las cuatro visitas de la policía a casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ocurrieron entre octubre de 2023 y marzo pasado.

La que se presentó en video en televisión corresponde a la última, la del 2 de marzo, cuando la actriz, quien ya no vivía ahí, llevó a su hija para recoger algunas prendas.

Fue entonces que la adolescente alega que escuchó a su padre con una mujer dentro de la habitación de él. Según el relato de la chica, asentado en el reporte policial, ella intentó entrar y su famoso padre se lo impidió dándole un "empujón" y negando que hubiera alguien con él.

Ante la policía, Levy aseguró que la única persona que estaba en la casa era "la señora que hace la limpieza". Los agentes no pudieron constatar que efectivamente había otra mujer, como aseguró Kailey.

Según reportes, la chica y su madre estarían viviendo en un apartamento en Miami a raíz de la separación de los actores. William Levy habría permanecido en la residencia familiar junto con su hijo Cristopher, de 18 años.