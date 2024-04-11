Altercados, supuestas infidelidades y un arma: los informes policiales de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Video Hija de Elizabeth Gutiérrez tuvo altercado con su papá: dijo que escuchó la voz de otra mujer

William Levy y Elizabeth Gutiérrez protagonizaron cuatro altercados domésticos en su casa en Florida a donde tuvo que llegar la policía para intervenir.

A unas horas de que Elizabeth Gutiérrez anunció que después de 20 años de relación y dos hijos en común, lleva un par de meses separada de William Levy, salen a la luz los reportes de las veces que la policía tuvo que asistir a la casa que entonces compartía la expareja por “altercados domésticos”.

People en Español tuvo acceso a la documentación pública expedida por la policía que presta sus servicios en el Condado de Broward, en Florida, donde se ubica la residencia que, reportan, ahora solo habitaría el actor cubano y su hijo mayor, Christopher Alexander Levy.

Los reportes policiales que cita el medio indican que el pasado 2 de marzo la actriz pidió apoyo de las autoridades ante un “altercado” entre William Levy y su hija Kailey, de 14 años.

De acuerdo con el testimonio de la menor, el actor la “empujó” para que no entrara a la habitación en la que se encontraba, supuestamente acompañado por una mujer.

“Escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal", relata el documento en el que señalan que Kailey aclaró que el empujón de su papá no fue con intenciones de lastimarla, sino de impedir que entrara a la estancia.

En la versión que Levy dio a la policía asegura que se encontraba solo y buscó demostrarlo dando un recorrido a los oficiales por la vivienda en la que destacó se encontraba únicamente estaba con la "señora de la limpieza".

El mismo William Levy confirmó a People en Español este incidente dejando claro que nunca se ejerció ningún tipo de violencia, exponiendo el lado de su historia.

"Después de un mes y medio (de haberse ido de la casa), Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara”, relató.

El 1 de marzo se dio uno más de los altercados cuando William Levy pidió apoyo a la policía para dar con el paradero de su hija Kailey, quien, bajo una acuerdo de palabra, se estableció viviría con su mamá, mientras que Christopher se quedaría con él.

"Tenía que saber dónde está mi hija. Se comunicaron con ella, está bien. Entonces yo dije: 'Perfecto, gracias'", dijo el actor a la publicación sobre este incidente.

Elizabeth Gutiérrez pidió ayuda porque William Levy portaba un arma

El tercero de los altercados sucedió en enero pasado cuando la policía encontró a Elizabeth llorando en su casa, luego de que supuestamente William Levy se presentará con una pistola en la mano para buscar al supuesto hombre con el que él sospechaba que la actriz le era infiel.

Los documentos citados manifiestan que Elizabeth salió huyendo de la casa y se “escondió en los matorrales”.

La actriz explicó entonces a las autoridades que Levy había vuelto de una reunión con amigos, en la que había bebido, y que cuando estaba en ese estado tenía “alucinaciones” en las que la acusaba de ser infiel.

William Levy dijo a People en Español que esa noche no estaba bebido, que la policía pudo dar fe de esto y que la pistola la portó como supuesta defensa contra el presunto hombre que supuestamente estaba “en el closet con Elizabeth”.

“Pensé que había alguien en la casa, busqué la pistola para asegurarme de que no había nadie. Los policías vieron que no estaba tomado, y se hizo la investigación que se hizo", dijo.

El cuarto altercado se daría después de una reunión a la que la expareja asistió con amigos, desatado, presuntamente por el reclamo de la actriz a Levy sobre su manera de beber.

People en Español asegura que intentó contactar a Elizabeth Gutiérrez para conocer su versión sobre estos hechos pero no tuvo respuesta.