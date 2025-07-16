Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Video Son madre e hija, pero Elizabeth Gutiérrez y Kailey Levy parecen hermanas: imágenes que lo prueban

Elizabeth Gutiérrez y su hija, Kailey Levy, llamaron la atención por su parecido físico durante la fiesta que los padres de Lina Luaces organizaron en su honor ante su triunfo como Miss Universe Cuba 2025.

La noche del 14 de julio, la actriz y la también hija de William Levy acudieron al restaurante Call Me Cuban, en Miami, Florida, con el objetivo de celebrar junto a Lili Estefan el triunfo de su hija en el certamen de belleza.

Así de grande luce la hija de William Levy

A través de Instagram, Elizabeth Gutiérrez compartió algunas fotografías de su hija junto a Marianela Ancheta (Miss Cuba 2024) y Lina Luaces, pero también se dejó ver junto a ella, quien para la velada eligió un vestido rojo, entallado, y con escote redondo, mientras que ella eligió un vestido café, entallado.

A la izquierda está Kailey con Marianela Ancheta / a la derecha con Lina Luaces y Elizabeth Gutiérrez. Imagen Elizabeth Gutiérrez / Instagram



La sincronía con la que se dejaron ver y el estilo de ambas fue lo que más llamó la atención en redes sociales, donde internautas señalaron que más que madre e hija, parecían hermanas. Incluso, se destacó que Kailey no solo habría heredado los rasgos físicos de su madre, sino también su carisma.

"Te amo mi niña, ¿será que nos parecemos?", escribió la actriz junto a las imágenes el 15 de julio en Instagram.

La actriz presumió su parecido físico con su hija. Imagen Elizabeth Gutiérrez / Instagram

Kailey Levy seguirá los pasos de sus padres en la actuación

Kailey es la hija menor de Elizabeth Gutiérrez y William Levy. La joven, que en marzo pasado celebró sus 15 años, se alista para debutar como actriz.

En agosto de 2024, la adolescente habló abiertamente sobre sus deseos de seguir los pasos de su papá en la actuación, situación de la que Elizabeth Gutiérrez ya había hablado en Despierta América.