La policía en casa de William Levy: lo que encontraron y las acusaciones de Elizabeth y su hija

Video Elizabeth Gutiérrez acusa a William Levy de no tener interés por su hija: “Ni siquiera la mira”

William Levy y Elizabeth Gutiérrez llamaron a la policía en cuatro ocasiones para que intervinieran en los incidentes domésticos que tuvieron al final de su relación. Uno de ellos cuando la actriz y su hija denunciaron que presuntamente había una mujer en la habitación del actor.

Los oficiales acudieron a la residencia familiar de los famosos el 2 de marzo de 2024 a las 11:07 de la mañana, en donde la adolescente y Ely los esperaban en la parte delantera de la propiedad.

El Gordo y La Flaca obtuvo los videos grabados por las cámaras corporales que portaban los oficiales y esto sucedió.

Las acusaciones de Elizabeth y su hija a la policía

De acuerdo con la periodista Tanya Charry, la visita de la policía duró aproximadamente 90 minutos.

Elizabeth le explicó a los dos oficiales que había ido con su hija para recoger ropa y artículos personajes, pero solo Kailey entró a la propiedad y al tocar en la habitación de William alcanzó a ver unas piernas de mujer que corrieron.

"Esta es mi casa y hay otra mujer con mi ex", dijo Gutiérrez. "Ella (Kailey) vio a una mujer y ella quería saber quién era, obviamente él está bajo la influencia de algo", acusó la actriz.

La adolescente de 14 años añadió: " Yo vi a la chica, vi sus piernas correr y él decía 'no soy como tu mamá'". Además, señaló que su padre no la agredió, pero le dio un leve empujón para que no entrara a la habitación.

William Levy niega estar con una mujer

Uno de los oficiales entrevistó al cubano sobre las acusaciones y permitió que buscara por toda la casa para demostrarle que no había ninguna persona como lo acusaban.

Según la información de Tanya Charry, la plática entre el oficial y William duró media hora, pero las imágenes no pudieron transmitirlas por estar dentro de la casa, pues es propiedad privada.

El agente regresó junto a Elizabeth y Kailey y les explicó que no encontró a ninguna mujer y solo estaba la trabajadora doméstica.

Kailey se molestó e insistió que había visto a una chica, mientras que la actriz alegó que tenía fotografías de ropa de mujer en la propiedad.

"Tengo fotos de tú sabes, ropa de mujer y necesito que ella se vaya, es mi casa, la casa de mis hijos, una casa de mi familia y si tú quieres hacer lo que quieras puedes ir afuera, pero no en la casa", argumentó.

Los agentes explicaron a Elizabeth que si hay una mujer no es ningún delito y ella lo aceptó, pero insistió en que es su casa y tiene derecho a decidir quién entra y quien no.

Elizabeth Gutiérrez asegura que a William Levy no le interesa su hija

La policía le recomendó a la actriz que, aunque no estaba obligada a decirle al actor sobre su paradero, sí tiene que mantenerlo al tanto sobre Kailey, pero inesperadamente Gutiérrez dijo que a él no le importaba.

"Lo vemos dos veces por semana en el juego de béisbol (de Christopher) y él ni si quiera mira a su hija, ni siquiera habla con su hija, ni si quiera le manda textos para preguntarle ¿has comido?, ¿estás bien?, ¿necesitas dinero?".

Además, ventiló que el cubano no le da dinero para los gastos: "Yo estoy viviendo con lo que mi familia me está dando porque él solo fue como de 'vete de aquí, dame las llaves del carro', yo estoy con un carro de renta, esa es la situación, estoy fuera ahora", explicó.

La actriz reconoció que no le contesta las llamadas a Willian y lo tiene bloqueado porque solo le habla para insultarla.

"Él ahora quiere llamar a las 11 de la noche para saber qué está haciendo su hija. No. Obviamente está bajo algo, se puso loco el fin de semana porque cree que yo estoy haciendo lo que él está haciendo".

Finalmente, la policía la ayudó a recoger algunas de sus pertenencias y le sugirió que si se siente amenazada o acosada por el padre de sus hijos solicite una orden de restricción, pero ella se negó para no afectar la imagen del actor.