Elizabeth Gutiérrez acusa que ella y su hija sobreviven con dinero que su "familia le está dando"

Video Revelan los videos de la policía en casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

El Gordo y La Flaca reveló videos de una de las visitas que la policía hizo a la residencia que compartían William Levy y Elizabeth Gutiérrez durante uno de los altercados domésticos que la expareja tuvo antes de anunciar su separación definitiva.

Elizabeth Gutiérrez dice cómo vive tras separación con William Levy

PUBLICIDAD

Las imágenes dejaron ver las acusaciones de supuestas infidelidades entre la expareja y los problemas económicos a los que se estaría enfrentando la actriz tras salirse de la casa que compartía con el cubano y sus dos hijos, Kailey, de 14 años y Christopher, de 18.

Durante una de las conversaciones que Elizabeth mantuvo con uno de los oficiales menciona que William Levy supuestamente la corrió de su casa y la dejó hasta sin carro.

"Yo estoy viviendo con lo que mi familia me está dando porque él solo fue como de 'vete de aquí, dame las llaves del carro', yo estoy con un carro de renta, esa es la situación, estoy fuera ahora", dice la actriz.

Asegura también que William no está pendiente de las necesidades de su hija Kailey, quien se fue con ella a vivir a otro departamento, mientras que su primogénito se quedó a vivir con su papá.

"Lo vemos dos veces por semana en el juego de béisbol (de Christopher) y él ni siquiera mira a su hija, ni siquiera habla con su hija, ni siquiera le manda textos para preguntarle ¿has comido?, ¿estás bien?, ¿necesitas dinero?", expone.

Elizabeth Gutiérrez reconoce que tiene bloqueado el número telefónico de William Levy porque

supuestamente “llama a las 11 de la noche para saber cómo está su hija” y "obviamente se ha metido algo. Se pone loco los fines de semana porque piensa que yo hago lo que él hace".

¿Qué vio la hija de William Levy en casa de su papá?

La asistencia de la policía en la residencia de Levy se dio luego de la llamada que Elizabeth Gutiérrez hizo por la supuesta presencia de una mujer en la casa de William Levy.

PUBLICIDAD

"Esta es mi casa y hay otra mujer con mi ex", dijo la actriz a la llegada de los oficiales.

Más tarde aparece en la imagen Kailey, quien asegura haber visto “las piernas correr” de una mujer en la habitación de su papá.

"Yo vi a la chica… y él decía 'no soy como tu mamá'", expone la menor.

Aunque uno de los oficiales asegura que dentro del lugar no hay nadie más que William y el personal de limpieza, Elizabeth insiste en que tiene supuestas pruebas de la presencia de otra mujer.

"Tengo fotos de, tú sabes, ropa de mujer y necesito que ella se vaya, es mi casa, la casa de mis hijos, una casa de mi familia y si tú quieres hacer lo que quieras puedes ir afuera, pero no en la casa", dijo.