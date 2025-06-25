William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

William Levy se sinceró sobre el vínculo que actualmente mantiene con su hija, Kailey, luego de que el año pasado atravesaran por una fuerte circunstancia.

En marzo de 2024, la joven de ahora 15 años acusó, ante agentes de la ciudad de Miami, que su padre la “empujó” para impedir que entrara en una habitación de su residencia, donde supuestamente se encontraba con una mujer.

PUBLICIDAD

“Yo vi a la chica, vi sus piernas correr y él decía: ‘No soy como tu mamá. Tengo a mi chica aquí, solo estamos hablando, mierd…’”, explicó ella a los policías, según un video difundido por El Gordo y La Flaca.

Posteriormente, el modelo aparentemente negó a la emisión que hubiera estado acompañado esa mañana: “Es triste porque, primero que nada, si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho”.

William Levy en un “momento muy hermoso” con su hija

A un año de aquel incidente, William Levy reveló que Kailey atravesó por una dura circunstancia meses atrás.

“Y con mi hija… pues ella tuvo un momento a los 14 años súper difícil”, dijo en entrevista con El Español, publicada este 23 de junio.

En abril de 2024, la colaboradora del mencionado show de Univision, Tanya Charry, reportó que el artista y su ex Elizabeth Gutiérrez estaban “muy preocupados” por la “niña”, quien habría llorado “en los pasillos del colegio”.

Sin ahondar en qué fue lo que ocurrió con su retoño, el cubano de 44 años aclaró que ella “ya está mejor”: “Y estamos en un momento muy hermoso”.

“Siempre hemos tenido una relación linda, cuando va a mi casa se queda a dormir en mi cama, ‘tú para acá y yo para allá’, ¡dormimos juntos!”, relató.

“Nos quedamos juntos en el sofá viendo televisión, y ella me dice: ‘Yo me quedo contigo, me quedo contigo’”, añadió al respecto.

El intérprete compartió que “quisiera verla realizada” y “sabiendo elegir a un hombre que le dé importancia a las cosas importantes”, “que pueda dar todo por la familia” y “que sea un buen proveedor para ella y para sus hijos”.

PUBLICIDAD

William Levy y Elizabeth Gutiérrez dieron la bienvenida a este mundo a Kailey en el 2010. Su primogénito, Christopher, nació en 2006.

William Levy: “Necesito que me amen”

En esta misma oportunidad, William Levy asimismo fue cuestionado por la periodista Lorena G. Maldonado acerca de “¿qué sabes de seducción? ¿cómo seduces tú y cómo te seducen a ti?”.

En su respuesta a dichas interrogantes, él reflexionó: “Yo no puedo decirte nada de eso porque ni lo pienso. No trato de seducir. Trato de ser yo, ¿sabes?”.

Explicó, además, que lo que él anhela es encontrar a la persona que lo acepte justo tal y como es. Cabe recordar que él se encuentra soltero tras la separación de Elizabeth Gutiérrez.

“Ser yo es lo que me va a dar a mí la oportunidad de estar con una mujer que me ame lo que yo soy, no lo que aparento, o no una pose concreta en un momento concreto, o no una adulación”, afirmó.

“Eso no es lo que soy. No quiero manejar un personaje todo el tiempo. Si te gusta, bien, pero necesito que me amen y me acepten con lo que soy”, agregó.

El protagonista de telenovelas como Sortilegio, que puedes ver aquí en ViX, puntualizó que “una mujer con gran corazón, con carisma, con valores familiares” es lo que lo seduce.