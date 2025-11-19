Hija de William Levy debuta como actriz a sus XV años, ¿qué piensa su papá de que siga sus pasos?
Kailey, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ya tiene 15 años y está lista para convertirse en una estrella como sus papás. Esto opina el actor cubano sobre su elección profesional.
William Levy expresó su sentir ante el debut como actriz de su hija, Kailey Levy, a quien tuvo con Elizabeth Gutiérrez, en la película Bajo Un Volcán.
El actor se mostró "muy contento" de que su hija menor haya logrado hacer lo que quería. La joven, quien celebró sus 15 años en marzo pasado, se alista para seguir los pasos de sus padres en la actuación.
Hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez quiere ser actriz
Levy reveló, en una entrevista concedida a Sale el Sol durante la presentación del filme en México, que la inclinación de su hija por la actuación no es reciente. Ella "llamaba hacer esto" y, tras cumplir los 15 años, le preguntó: "Papi, ¿cuándo hacemos la película? ¿Cuándo hacemos la serie?".
El actor aseguró que disfrutó "muchísimo" la experiencia de trabajar en el proyecto, calificándolo como "una de las mejores experiencias que tengo en mi vida".
En abril del año pasado, Gutiérrez expresó su total apoyo a Kailey y adelantó que la adolescente estaba por iniciar su carrera: “Mi hija Kailey va a hacer, próximamente, una serie con William en España".
Kailey es idéntica a su mamá, Elizabeth Gutiérrez
Además de su debut profesional, Kailey Levy ha acaparado la atención en la esfera pública junto a su madre, Elizabeth Gutiérrez. La actriz y su hija han llamado la atención por su parecido físico.
Recientemente, durante una fiesta en Miami, internautas señalaron que Kailey y Elizabeth "parecen hermanas". Gutiérrez incluso comentó en Instagram, "Te amo mi niña, ¿será que nos parecemos?".
Se ha destacado en redes sociales que Kailey no solo habría heredado los rasgos físicos de su madre, sino también su carisma.