William Levy

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

William Levy fue frontal ante los cuestionamientos sobre su vida sentimental. El cubano estuvo como invitado en El Gordo y La Flaca.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video William Levy habla de amor, de sus hijos y asegura que está “en paz”

William Levy habló como pocas veces de los señalamientos que lo califican como "mujeriego" en El Gordo y La Flaca, a donde acudió para promocionar el estreno de la serie 'Camino a Arcadia' que se estrenó en ViX.

El cubano aseguró que está "totalmente separado" de Elizabeth Gutiérrez y confesó que actualmente "están en un punto de mucha paz".

PUBLICIDAD

¿William Levy está buscando el amor?

Tras confirmarle a Lili Estefan y a Raúl de Molina que está soltero, dijo que por el momento no está buscando el amor, sin embargo, no se limita a salir y conocer personas.

Más sobre William Levy

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia
2 mins

Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar
0:48

William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?
0:53

Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?

Univision Famosos
William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles
1:21

William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

Univision Famosos
William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad
2 mins

William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad

Univision Famosos
Hijo de William Levy y 'Ely' Gutiérrez se gradúa y ella comparte el momento: ¿el actor los acompañó?
1:23

Hijo de William Levy y 'Ely' Gutiérrez se gradúa y ella comparte el momento: ¿el actor los acompañó?

Univision Famosos

"Estoy todavía enfocado en mi carrera y mis hijos ahora. Si algo aparece que valga la pena, que sea una mujer que me traiga alegría y paz pues con mucho gusto la recibiré. Estoy tranquilo y si Dios me presenta algo bonito que valga la pena, pues adelante", dijo.

Aunque no busca algo en especial, solo pide una cosa: "Esa persona tiene que tener muchos valores en todos los aspectos" porque será la persona que convivirá con sus hijos.

¿William Levy es "mujeriego"?

Raúl de Molina le mencionó que era "mujeriego", pero el actor lo negó.

"Siempre me han querido pintar esa imagen", dijo de manera frontal y mencionó que, aunque le gusten las mujeres, él solo está con su pareja cuando tiene.

"Me gusta una mujer cuando estoy con ella, obviamente he tenido momentos en mi vida donde he estado separado y he estado con alguien más, eso sí es verdad, simplemente que nunca he dado detalles de mi vida", señaló.

El actor reiteró que está soltero y tiene derecho a conocer personas, pero por ahora está enfocado en su carrera y sus prioridades son Christopher y Kailey, quienes ya tienen 19 y 15 años, respectivamente.

"Para mí mi prioridad es ser padre en la vida (…) He sido un buen padre, (mis hijos) son una bendición".

En los últimos meses, William Levy ha sido relacionado con Cristina Cori, una actriz, modelo y reina de belleza italiana de 23 años, a quien habría conocido durante el rodaje de la película ‘Tradita’ en Italia.


Relacionados:
William LevyElizabeth GutiérrezRaúl De MolinaLili EstefanEl Gordo y La FlacaTelenovelasNovelasCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD