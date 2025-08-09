¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Video William Levy habla de amor, de sus hijos y asegura que está “en paz”

William Levy habló como pocas veces de los señalamientos que lo califican como "mujeriego" en El Gordo y La Flaca, a donde acudió para promocionar el estreno de la serie 'Camino a Arcadia' que se estrenó en ViX.

El cubano aseguró que está "totalmente separado" de Elizabeth Gutiérrez y confesó que actualmente "están en un punto de mucha paz".

PUBLICIDAD

¿William Levy está buscando el amor?

Tras confirmarle a Lili Estefan y a Raúl de Molina que está soltero, dijo que por el momento no está buscando el amor, sin embargo, no se limita a salir y conocer personas.

"Estoy todavía enfocado en mi carrera y mis hijos ahora. Si algo aparece que valga la pena, que sea una mujer que me traiga alegría y paz pues con mucho gusto la recibiré. Estoy tranquilo y si Dios me presenta algo bonito que valga la pena, pues adelante", dijo.

Aunque no busca algo en especial, solo pide una cosa: "Esa persona tiene que tener muchos valores en todos los aspectos" porque será la persona que convivirá con sus hijos.

¿William Levy es "mujeriego"?

Raúl de Molina le mencionó que era "mujeriego", pero el actor lo negó.

"Siempre me han querido pintar esa imagen", dijo de manera frontal y mencionó que, aunque le gusten las mujeres, él solo está con su pareja cuando tiene.

"Me gusta una mujer cuando estoy con ella, obviamente he tenido momentos en mi vida donde he estado separado y he estado con alguien más, eso sí es verdad, simplemente que nunca he dado detalles de mi vida", señaló.

El actor reiteró que está soltero y tiene derecho a conocer personas, pero por ahora está enfocado en su carrera y sus prioridades son Christopher y Kailey, quienes ya tienen 19 y 15 años, respectivamente.

"Para mí mi prioridad es ser padre en la vida (…) He sido un buen padre, (mis hijos) son una bendición".

En los últimos meses, William Levy ha sido relacionado con Cristina Cori, una actriz, modelo y reina de belleza italiana de 23 años, a quien habría conocido durante el rodaje de la película ‘Tradita’ en Italia.