El tajante mensaje de William Levy tras difundirse altercados domésticos con Elizabeth Gutiérrez
Después de que saliera a la luz la llamada telefónica que William Levy realizó al 911 tras el altercado que vivió con su hija, el actor lanzó un tajante mensaje en sus redes sociales.
William Levy publicó un tajante mensaje en sus redes sociales poco después de que se difundieran los cuatro altercados domésticos que ocurrieron con Elizabeth Gutiérrez y de que se filtrara la llamada que realizó al 911 para localizar a su hija Kailey en marzo pasado.
A través de sus historias de Instagram, el actor de origen cubano compartió este 11 de abril una imagen con el texto en inglés: “Aprende a sentarte y observar. No todo necesita una reacción”, el cual de inmediato fue relacionado con la polémica que vive el intérprete en su vida personal.
Los mensajes de William Levy tras confirmarse ruptura con Elizabeth Gutiérrez
Poco antes de que salieran a la luz pública los altercados domésticos que vivió con Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey, William Levy publicó misteriosos mensajes en Instagram.
El primero fue replicado por el intérprete de 45 años desde una cuenta de fans que dice: “Si en la vida no luchas por lo que quieres, jamás tendrás buenas historias que contar”, mientras que en un segundo posteo, realizado el 10 de abril, añadió: “Es cuestión de tiempo”.
Hasta el momento, William Levy no ha hecho una declaración oficial sobre su separación con Elizabeth Gutiérrez. La actriz confirmó su ruptura definitiva con el actor el pasado 9 de abril. Aunque en su entrevista con HOLA! USA la intérprete de 43 años prefirió omitir detalles de su separación, este jueves 11 de abril, People en Español difundió audios de los altercados domésticos que vivió la expareja poco antes de separarse.