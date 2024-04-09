Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez confirma separación de William Levy entre lágrimas

La presentadora habló por primera vez de su dolorosa ruptura con el actor. Elizabeth Gutiérrez refirió que “apostó” por su relación con William Levy, quien siempre “fue el amor de su vida”.

placeholder_default_share-le.jpeg
Elizabeth González.
Video En llanto: el momento en que Elizabeth Gutiérrez confirma su separación de William Levy

Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación de William Levy entre lágrimas, luego de que trascendiera que había dejado la casa que compartía con el actor y con sus dos hijos, Kailey y Christopher.

Sin entrar en detalles, presentadora mexicana refirió que apostó todo por su relación con el actor cubano, con quien mantuvo una relación por dos décadas.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William y creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida”, señaló sin poder contener las lágrimas, revelando más adelante que están separados.

“Como siempre apostaba y quería mostrarnos como éramos, porque de esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente no estamos juntos”, continuó.

El testimonio de Elizabeth Gutiérrez sobre su ruptura con William Levy se publicó en ‘HOLA! USA’ y es la primera parte de una entrevista exclusiva donde posiblemente compartirá más detalles sobre su separación, ya que en otra publicación de la revista, la intérprete de 45 años aseveró, también al borde del llanto, que al verse frente al espejo "sabe lo que quiere y lo que no" en su vida.

“Veo una mujer que... (hace una pausa para secarse las lágrimas) lucha, que se enfrenta, que calla, que protege. Una mujer que ama. También veo a esa mujer que se ama a sí misma, que sabe lo que quiere y lo que no quiere”, dijo.

Elizabeth Gutiérrez habría dejado la casa en la que vivía con William Levy

Este mismo martes, People en Español publicó que “una fuente cercana al actor cubano” aseguró que los actores “ya no viven en la misma casa” y que, incluso, sus dos hijos habrían tomado partido en la ruptura familiar.

“(Elizabeth) vive en un apartamento con la niña”, contó la fuente de la revista. “El niño (está) con su papá, él (Christopher) dijo: ‘Yo no dejo a mi papá solo’”.

Asimismo, aseguró que William Levy habría dado por terminada la relación con Elizabeth Gutiérrez luego de que ella “dejara de vivir” en la residencia familiar.

Su historia de amor

La historia de amor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha estado llena de turbulencias. Los famosos se conocieron en 2002 en el programa ‘Protagonistas de telenovela’.

Aunque ese mismo año hicieron oficial su romance, los siguientes cuatro años tuvieron altas y bajas en su relación. Entre esta intermitencia, en 2006, le dieron la bienvenida a Christopher, su primer hijo.

En 2009, la pareja volvió a poner puntos suspensivos a su relación, dándose una nueva oportunidad el año siguiente. En 2010 se convirtieron en papás de Kailey.

En un constante ir y venir en su relación, William Levy hizo pública su separación de Elizabeth Gutiérrez en 2022, no obstante, aparecieron juntos meses más adelante, desatando rumores de reconciliación.

En 2023, la actriz de Corazón Salvaje (telenovela que puedes ver en ViX) dejó entrever que seguían juntos. Incluso, comentó en Instagram que los cuatro eran “una familia normal”.

Video Elizabeth Gutiérrez y su hija ya no vivirían con William Levy: reportan separación “definitiva”
Elizabeth GutiérrezChristopher LevyKailey LevyWilliam LevyFamosos

