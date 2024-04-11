William Levy y Elizabeth Gutiérrez: ¿qué pasó en sus altercados domésticos y qué dijo el actor?

Video Hija de Elizabeth Gutiérrez tuvo altercado con su papá: dijo que escuchó la voz de otra mujer

William Levy y Elizabeth Álvarez enfrentan un nuevo escándalo tras el anuncio de su separación. People en Español reportó que la pareja protagonizó altercados domésticos por los que la policía acudió a su residencia, lo cual fue confirmado por el actor cubano.

Esto fue lo que pasó en cada uno de ellos y lo que respondió el actor.

El incidente más reciente involucró a su hija, Kailey Levy

Este ocurrió el pasado 2 de marzo. Elizabeth Gutiérrez llamó a la policía después de que, según explicó a la policía, su hija Kailey entro a su casa con las primas y posteriormente le llamó a su madre, quien estaba afuera, pues ya no vivía ahí desde mes y medio atrás, para decirle que habían tenido un "altercado", reporta People en Español.

Según el reporte policial citado por el medio, Kailey contó al agente que entró con sus primas a buscar ropa suya y "escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal".

Al encontrar la puerta cerrada la golpeó y cuando Levy salió de la habitación la "empujó" para evitar que entrara, pero no para "hacerle daño" intencionalmente.

El actor dio su versión a la policía y relató que escuchó golpes en la puerta y que su hija gritaba "¿dónde está la p...a?". Levy coincidió en que había impedido que su hija entrara, pero negó haberla empujado porque "nunca le haría daño a su hija".

William Levy declaró que no estaba con una mujer y dio "un tour de la casa al agente" para demostrar que "solo estaba la señora de la limpieza". La autoridad no encontró lesiones en su hija por lo que no se determinó que hubiera un delito.

El actor, en entrevista con People en Español, aseguró que no hubo violencia y reiteró que no estaba con una mujer. "Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé que está pasando. Yo no la empujo pongo la mano para que no pasara", explicó.

William Levy buscó a la policía para buscar a su hija

Un día antes del altercado en el dormitorio del actor, fue él quien buscó a las autoridades.

William Levy llamó para explicar a la policía que Elizabeth Gutiérrez había abandonado la casa y que tenían una "acuerdo verbal" que estipulaba que él se quedaría con su hijo Christopher y ella con su hija Kailey.

El cubano contó que quería saber el paradero de Kailey, pues él le había llamado para preguntar dónde estaba el apartamento donde vivía con su mamá y ella le colgó. Según Levy, ni su hija ni Elizabeth Gutiérrez respondieron a sus llamados posteriores.

El agente explicó al actor que ella "tenía el mismo derecho que él a viajar con la menor" porque no había una orden judicial que lo prohibiera.

En declaraciones para People en Español, William Levy confirmó esta llamada y afirmó: "Yo tengo que saber dónde está mi hija. Tenía que saber dónde está mi hija". El protagonista de telenovelas dice haber agradecido después de que la policía se comunicó con ella y le informó que estaba bien.

Elizabeth Gutiérrez acusó a William Levy de llevar una pistola en la cintura

Elizabeth Gutiérrez acudió a la policía el 29 de enero para contar que estaba durmiendo en el sofá con su hija cuando William Levy llegó a la residencia.

Según la actriz, él le gritó que era una "j...da p...a" y que la corrió de la casa. Elizabeth aseguró que él tenía una pistola en la cintura y que subió a inspeccionar el segundo piso de su casa, pues sospechaba que ella estaba con otro hombre.

Elizabeth Gutiérrez también declaró que se escondió en "unos matorrales" y relató que el padre de sus hijos se había ido a beber con amigos antes del incidente. La también presentadora dijo a la policía que cuando él tomaba alcohol creía que ella le era infiel y que sospechaba que él "consumía drogas".

William Levy dijo a las autoridades que mientras estaba con un amigo había visto por el sistema de videovigilancia que "había un hombre en el clóset del dormitorio con Gutiérrez". El actor afirmó que a su regreso a casa pidió a su pareja que se fuera de la casa porque "no aceptaba que se acostara con otro hombre en su casa cuando estaban sus hijos".

Él alegó que tomó el arma para "protegerse" cuando fue a buscar al supuesto hombre que había visto, pero, según dice, "no lo encontró".

Levy aclaró que "no le hizo daño a nadie con el arma" y que nunca apuntó con el arma a Kailey ni a Elizabeth Gutiérrez, versión con la que la actriz coincidió.

Además, el actor negó el uso de drogas y tras un inspección de la policía (quien no encontró a ningún hombre dentro de la casa) se marchó del lugar.

En la versión que el cubano dio a People en Español explica que "se investigó el caso... y concluyeron que no estaba tomado ni nada".

Sobre la portación de arma destacó: "Pensé que había alguien en la casa, busqué la pistola para asegurarme de que no había nadie".

El reclamo de Elizabeth Gutiérrez por la manera de beber de William Levy

En octubre del 2023, la expareja habría comparecido ante la autoridad luego de una "discusión" provocada por el reclamo de Elizabeth a William porque él "bebe demasiado" y bajo los efectos del alcohol le hace "comentarios groseros".

En aquella ocasión, la actriz expresó a la policía sus "deseos" de que Levy buscara ayuda para solucionar su "problema con la bebida". Sin embargo, él insistió en que no existía tal.