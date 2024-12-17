¿Está “envejeciendo”? JLo reacciona a comentario en medio de su cuarto divorcio

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López acaba de recibir un recordatorio de su edad justo mientras se encuentra en el proceso de concretar su cuarto divorcio.

La actriz interpuso en agosto la demanda para dar por terminado legalmente su matrimonio con Ben Affleck, tras menos de dos años juntos.

A mediados de noviembre, una fuente aseguró a Daily Mail que la también cantante “todavía está procesando” haber “perdido” al actor “nuevamente”.

JLo reacciona a comentario acerca de su edad

En medio de su aparente duelo por haber regresado a la soltería, Jennifer López se enfrentó a un comentario sobre los años que cumplirá.

Ella estaba siendo entrevistada por el editor senior de premios Variety, Clayton Davis, durante una proyección de su última película, ‘Unstoppable’, en Los Ángeles el domingo 15 de diciembre.

“No puedo creer que en 30 años vayamos a hacer una retrospectiva de esto, y para entonces tendrás 60 años, que es estar envejeciendo”, indicó él en un momento, de acuerdo con un clip publicado por TMZ.

“¡Guau!”, exclamó atónita ella en reacción, mientras miraba fijamente al periodista antes de, finalmente, esbozar una sonrisa pues los presentes estaban carcajeándose.

“¿Él acaba de decir eso?”, se escucha en el video que alguien entre el público cuestiona, aparentemente reprobando lo dicho por el comunicador.

Luego de que Davis aclarara que era “una broma”, López pareció dejar claro que no se lo tomaba personal al voltear hacia la multitud para agradecerles por su apoyo este tiempo.

“Ha sido un gran viaje y honestamente siento que lo mejor está por venir”, afirmó la intérprete de ‘On the floor’, de 55 años.

JLo terminará el 2024 separada

Dichas declaraciones llegan después de que Jennifer López se reencontrara con Ben Affleck, su aún esposo, la noche del viernes 13 de diciembre.

Ambos, reporta Page Six, acudieron a presenciar la obra escolar en la que participaron dos de sus respectivas hijas, Emme y Fin.

Ahí, alegadamente, ellos platicaron unos instantes antes de reunirse con las adolescentes tras su salida del importante ‘show’.

‘Bennifer’, como se les conoce, presuntamente se mantienen en un trato amistoso pese a su ruptura, la cual habría ocurrido desde abril.

Antes del fracaso de este enlace conyugal con el cineasta, la protagonista de ‘Selena’ atravesó lo mismo con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony, con el que procreó a Emme y Max.