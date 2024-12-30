Daddy Yankee

Daddy Yankee da otra oportunidad a su esposa tras millonaria demanda: esto hace ante el juez

Ante el ultimátum legal que un juez en Puerto Rico le dictó a Mireddys González, aún esposa de Daddy Yankee, para responder a la demanda y evitar la cárcel, el cantante reacciona y esto hace para darle una nueva chance a la madre de sus hijos.

Univision y EFE picture
Por:Univision y EFE
Video Resurge video de Daddy Yankee donde confiesa que en su matrimonio "le faltaba lo más importante"

Los abogados de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila de Daddy Yankee, presentaron este domingo 29 de diciembre otra moción al juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para extender hasta este lunes 30 la entrega de contraseñas para los accesos corporativos por parte de la representación legal de la esposa y la cuñada del artista, Mireddys y Ayeicha González.

Esta situación judicial ocurre por un pleito por las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc, después de que a mediados de diciembre las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte; sin conocimiento, ni autorización del artista.

Hecho que ocurrió después de que Daddy Yankee confirmara su separación y divorcio de Mireddys González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.

Esto pide ahora Daddy Yankee tras “desacato” de Mireddys

La tarde del pasado sábado el juez emitió una orden para que las demandadas entregaran los accesos digitales antes de las 20:00 horas, hora local, y más tarde aprobó la moción presentada por los abogados del artista para ampliar el plazo hasta este lunes.

Los abogados de ambas partes se reunieron este domingo para recopilar la información de los accesos digitales de las dos corporaciones y pidieron que se ampliara el plazo.

Cuevas advirtió la tarde del sábado en una orden a las hermanas González que podrían incurrir en desacato y posiblemente ser arrestadas si no entregaban la información.

Por otro lado, además de estar pendiente brindar al cantante el acceso a las cuentas digitales de ambas entidades, el juez concedió a las demandadas hasta el 31 de diciembre para entregar el resto de documentos requeridos.

El pleito legal entre Daddy Yankee y su esposa

Daddy Yankee y las hermanas González acordaron la semana pasada que el artista se convertiría en "el único oficial y representante" de las dos corporaciones, tras un encuentro presencial en el Centro Judicial de San Juan.

Del mismo modo, establecieron que 75 millones de dólares iban a "permanecer intocables por 30 días".

Video ¿Daddy Yankee se siente traicionado por Mireddys González? Esto dijo a su llegada al tribunal
