Daddy Yankee

Juez otorga prórroga a esposa de Daddy Yankee y él vuelve a acusarla de "desacato"

Daddy Yankee acusó a Mireddys González de "desacato" al no cumplir con el acuerdo legal. Sin embargo, el juez otorgó más tiempo a la esposa del reggaetonero para que entregue los documentos solicitados. Pero el cantante volvió a culparla por no cumplir otro de los puntos acordados.

Univision y EFE picture
Por:Univision y EFE
Video Resurge video de Daddy Yankee donde confiesa que en su matrimonio "le faltaba lo más importante"

El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, concedió la tarde del 27 de diciembre cuatro días, hasta el 31 del mismo mes, para que la representación legal de la todavía esposa de Daddy Yankee, Mireddys González y su cuñada Ayeicha González, presente los documentos requeridos.

La defensa de Raymond Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante, solicitó la mañana de este viernes una vista urgente que se celebró en la tarde por videoconferencia, por " desacato a lo acordado", después de que las hermanas González no comparecieran a la primera reunión acordada.

Cuevas dictaminó la ampliación del plazo para un intercambio voluntario de información entre ambas partes, para el acceso a las cuentas electrónicas que comparten, la contabilidad de las entidades y otros documentos y materiales.

"Necesitamos que se entregue todo", aseveró el abogado del artista, Carlos Díaz Olivo en la videoconferencia y otra de las abogadas de Daddy Yankee hizo hincapié en que se entregaran todos los documentos porque hasta ahora los que han recibido son públicos.

Por su parte, la abogada de las demandadas, Pilar B. Pérez, aseguró que proveerá toda la información requerida y las hermanas González renunciarán por escrito a las posiciones en las corporaciones.

Daddy Yankee vuelve a pedir "desacato"

La defensa del artista presentó la noche del 27 de diciembre una nueva moción urgente de solicitud de desacato reiterado, a la que tuvo acceso EFE, tras finalizar la vista urgente del viernes por la tarde, que se celebró tras una moción de desacato que realizaron ese mismo día por la mañana los abogados de Daddy Yankee, porque las demandadas presuntamente no asistieron a una reunión acordada entre ambas partes.

En esta segunda moción, urgieron a la representación legal de las hermanas González a enviar la renuncia de ambas a todas sus posiciones corporativas y otorgar al cantante el acceso digital de dichas entidades.

De acuerdo a los abogados de Raymond Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante, las demandadas cumplieron y enviaron su certificación de renuncia, pero los documentos que presentaron no eran los requeridos porque "nada tiene que ver con los accesos y requerimientos corporativos".

"En síntesis, no se cumplió a cabalidad con la orden del Tribunal", aseveró la defensa de Daddy Yankee.

"Por todo lo cual, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal se dé por informado de lo expuesto y declare con lugar la presente moción", zanjó el recurso legal.

Daddy Yankee y las hermanas González acordaron el 19 de diciembre que el artista se convertiría en "el único oficial y representante" de las dos corporaciones, tras un encuentro presencial en el Centro Judicial de San Juan.

Del mismo modo, establecieron que 75 millones de dólares iban a "permanecer intocables por 30 días".

