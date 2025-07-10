Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?

Video Daddy Yankee cambia de nombre y regresa a la música con ¿canciones religiosas?

Daddy Yankee sorprendió al anunciar su regreso a la música, después de haberse despedido de los escenarios musicales en diciembre de 2023 para enfocarse en su vida espiritual. Este 10 de julio lanzó su nuevo sencillo, "Sonríele", marcando el inicio de una nueva etapa, pues cambiará de nombre artístico.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un emotivo video junto al actor y cantante Anthony Ramos. En el clip, el histrión llega a una casa donde lo espera el cantante y tras saludarlo, el 'Big Boss' dice: "I’m back".

PUBLICIDAD

¿Por qué Daddy Yankee cambia de nombre?

Ramón Luis Ayala Rodríguez no solo sorprendió con su regreso, también por cambiar de nombre. Esta decisión no solo la habría tomado por la nueva imagen que quiere transmitir con su música, también tendría un trasfondo legal.

El nombre de Daddy Yankee es una marca registrada que está en disputa entre el reggeatonero, su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha Castellanos.

Pues, además, lo que el nombre genere seguiría siendo una ganancia compartida entre los tres.

Según la periodista Mandy Fridmann, esa habría sido una de las razones por las que el cantante decidió retirarse.

Ahora, Ramón Ayala dejó de ser Daddy Yankee para convertirse en DY, quien reflejará su nueva postura en la música tras predicar el cristianismo. Aunque no ha dicho que hará música religiosa, sí ha dejado claro que ahora tocará temas de empoderamiento con mensajes positivos.

"Sonríele" marca el inicio de la nueva etapa musical del reggaetonero.