Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares

Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas

La disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, ha escalado a un nuevo nivel.

La expareja del reggaetonero presentó una solicitud urgente ante el Tribunal de San Juan para que se declare en desacato civil a Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, y se le imponga una multa diaria de 5,000 dólares por presunto incumplimiento de una sentencia judicial relacionada con las corporaciones El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc.

¿De qué acusa Mireddys González a Daddy Yankee?

Según el documento legal, González acusa a Daddy Yankee de no cumplir con la sentencia emitida en diciembre de 2024, la cual estipula que cualquier desembolso mayor a 100,000 dólares debía contar con la autorización de ambas partes y que el cantante debía rendir informes financieros mensuales.

Mireddys asegura que no ha recibido los informes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo ni abril, y que el único documento entregado el 10 de abril contenía información "incompleta, ambigua y/o vaga", se detalla en el documento.

Además, González denunció que el artista disolvió la corporación El Cartel Records Inc. el 23 de abril sin su consentimiento, y que ha intentado registrar las marcas 'Daddy Yankee' y 'DY' a su nombre, cuando originalmente estaban inscritas bajo dicha entidad.

Daddy Yankee deberá responder

El juez Anthony Cuevas Ramos otorgó a Daddy Yankee un plazo final de 10 días para responder a las alegaciones y presentar la documentación requerida.

Por otro lado, los abogados del cantante alegan que no recibieron la solicitud de información mencionada por González y pidieron una prórroga de 20 días para responder formalmente.