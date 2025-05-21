Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares
Mireddys González solicitó al tribunal que le pongan una multa a su exmarido, Daddy Yankee, por incumplir el acuerdo al que llegaron sobre los negocios que tenían en común. Los abogados del reggaetonero también hicieron una petición.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, ha escalado a un nuevo nivel.
La expareja del reggaetonero presentó una solicitud urgente ante el Tribunal de San Juan para que se declare en desacato civil a Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, y se le imponga una multa diaria de 5,000 dólares por presunto incumplimiento de una sentencia judicial relacionada con las corporaciones El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc.
¿De qué acusa Mireddys González a Daddy Yankee?
Según el documento legal, González acusa a Daddy Yankee de no cumplir con la sentencia emitida en diciembre de 2024, la cual estipula que cualquier desembolso mayor a 100,000 dólares debía contar con la autorización de ambas partes y que el cantante debía rendir informes financieros mensuales.
Mireddys asegura que no ha recibido los informes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo ni abril, y que el único documento entregado el 10 de abril contenía información "incompleta, ambigua y/o vaga", se detalla en el documento.
Además, González denunció que el artista disolvió la corporación El Cartel Records Inc. el 23 de abril sin su consentimiento, y que ha intentado registrar las marcas 'Daddy Yankee' y 'DY' a su nombre, cuando originalmente estaban inscritas bajo dicha entidad.
Daddy Yankee deberá responder
El juez Anthony Cuevas Ramos otorgó a Daddy Yankee un plazo final de 10 días para responder a las alegaciones y presentar la documentación requerida.
Por otro lado, los abogados del cantante alegan que no recibieron la solicitud de información mencionada por González y pidieron una prórroga de 20 días para responder formalmente.