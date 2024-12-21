Daddy Yankee

Esposa de Daddy Yankee reacciona en redes ante "el proceso" que está enfrentando

Mireddys González reaccionó en redes sociales tras haber llegado a un acuerdo legal con Daddy Yankee.

Por:Ashbya Meré
Video ¿Daddy Yankee se siente traicionado por Mireddys González? Esto dijo a su llegada al tribunal

Daddy Yankee y Mireddys González llegaron a un acuerdo en el tribunal, después de que el cantante presentara demandas para recuperar el control de sus corporaciones, El Cartel Records y Los Cangris Inc., que estaban en disputa debido a transferencias no autorizadas de fondos de su esposa Mireddys González.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos facilitó la negociación, y ambas partes acordaron que el reggaetonero retomará la presidencia de las corporaciones. Además, se establecieron medidas financieras para asegurar la transparencia y el control compartido de las transacciones importantes.

Daddy Yankee expresó su satisfacción con el acuerdo, destacando su deseo de servir y ser un buen ejemplo para su familia. Mireddys González, por su parte, evitó hacer comentarios públicos tras la audiencia.

Esposa de Daddy Yankee reacciona en redes

Este 21 de diciembre Mireddys González reaccionó en redes sobre su sentir ante la situación por la que atraviesa.

"¡El proceso! Que estoy pasando en este momento, es solo una prueba más para demostrarme que tus tiempos son mejores y que necesito acercarme más a tu presencia para hacerme más fuerte", escribió al inicio.

"Porque tú mi papito Dios tienes la última palabra, no mis circunstancias. No pierdo la fe y continúo adelante porque tú papito Dios estás conmigo".

Mireddys González.
Mireddys González.
Imagen Mireddys González/Instagram

Daddy Yankee y Mireddys González mantuvieron una relación por casi tres décadas en la que procrearon tres hijos.

