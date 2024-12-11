Daddy Yankee tendría que darle una millonaria fortuna a Mireddys González por su divorcio

Video ¿Qué llevó a Daddy Yankee al divorcio de su esposa? Revelan supuesta causa

Daddy Yankee confirmó el pasado 2 de diciembre que se encuentra en el proceso para finalizar su matrimonio de casi 30 años con Mireddys González.

En un emotivo mensaje vía Instagram, él aseguró que durante “muchos meses” trataron de superar sus “diferencias” y que, finalmente, su aún esposa decidió presentar la demanda de divorcio.

En un comunicado posterior, su abogada, Heileene Colberg, informó que él fue notificado sobre el proceso de separación “en el mes de septiembre de 2024”.

Hasta el momento, González no se ha pronunciado al respecto y, de hecho, había cerrado su cuenta en la mencionada red social, de la cual se ha mantenido alejada tras reactivarla.

¿Daddy Yankee dará dinero a Mireddys González?

En medio del hermetismo que guardan Daddy Yankee y Mireddys González, Tanya Charry, de El Gordo y La Flaca, reveló que la disolución de su unión legal podría ser la “más cara del mundo del entretenimiento latino”.

La periodista puntualizó, basándose en su investigación, que el intérprete de ‘Gasolina’ presuntamente tendrá que darle una fuerte suma de dinero a la madre de sus hijos, Jesaaelys y Jeremy.

Ella no especificó la cantidad en cuestión, pero sí dio pistas acerca de a cuánto podría ascender considerando la fortuna del reguetonero.

“Acaba de vender su catálogo musical en 200 millones de dólares y, sumando el patrimonio que ya tenía por giras y mercancías, podríamos hablar [de] que posee un capital de aproximadamente 300 millones de dólares”, explicó.

“Tendrían que ser repartidos porque la pareja nunca tuvo un contrato prenupcial y, aunque el cantante tenga sus propiedades bajo el nombre de compañías o corporaciones, esto se tendría que ver en la corte de Puerto Rico”, agregó.

Durante el tiempo que estuvieron casados, desde 1995, González habría ayudado a Daddy a forjar su opulento patrimonio.

Según Us Weekly en español, ella fue CEO de El Cartel Records, sello discográfico fundado por él en 1997 y bajo el cual ha lanzado su música.

¿Daddy Yankee en desacuerdo por el tema “económico”?

En su reportaje, Tanya Charry dio a conocer que, aparentemente, Mireddys González no fue quien puso en marcha el trámite para finalizar su sociedad conyugal.

La colombiana explicó, citando a una “fuente muy veraz”, que la empresaria y el compositor acudieron “a la notaría”, por petición de ella, para concretar la disolución.

Pero “no se pudieron poner de acuerdo” en todo, principalmente “en el aspecto económico, que es aquí donde se está jugando un poco la pelota porque hay muchísimo dinero” a considerar.

“Entonces es cuando Daddy Yankee tiene que ir a otra instancia y poner la demanda en una corte. Esta es la complicación que hay”, concluyó.