Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal

Daddy Yankee obtuvo un nuevo triunfo en la batalla legal contra su expareja, Mireddys González, y la hermana de esta, Ayeisha González.

Este 14 de agosto, la madre de los hijos del reguetonero reconoció, bajo juramento en una audiencia, que eliminó correos electrónicos corporativos de El Cartel Records entre 2020 y 2024, de acuerdo con Diario Las Américas y Diario Libre.

Ella aceptó que utilizó una tableta, un teléfono celular y una computadora para realizar gestiones relacionadas con la mencionada empresa y otra, Los Cangris Inc.

El testimonio forma parte de la demanda en la que el artista acusa a las boricuas de presunta destrucción de archivos de sus compañías, ocasionando “pérdidas millonarias”.

Ex de Daddy Yankee debe entregar dispositivos electrónicos

Luego de que Mireddys González admitiera su accionar, la jueza Silvia Carreño, del Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan, Puerto Rico, le ordenó que proporcione los dispositivos electrónicos que usó.

Dicha medida es para que las autoridades puedan extraer la información que contengan los equipos y permitir el acceso de los abogados a sus entidades.

Además, la magistrada advirtió que cualquier manipulación posterior a la entrega será considerada como desacato judicial.

Daddy Yankee reacciona

Previo a ingresar a la corte, Daddy Yankee compartió con la prensa ahí reunida su sentir ante el enfrentamiento con Mireddys González.

“A mí me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Siempre estuve al servicio y siempre abierto para acuerdos, pero terminamos aquí”, dijo a ‘Lo sé todo’.

Momentos más tarde, a su salida, el intérprete de ‘Gasolina’ declaró: “La verdad siempre prevalece, quedó confirmado”.