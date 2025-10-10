Daddy Yankee podrá seguir usando sus marcas, pero le falta librar otra batalla legal con su ex

Video Daddy Yankee cambia de nombre y regresa a la música con ¿canciones religiosas?

Daddy Yankee podrá seguir usando su nombre artístico comercialmente y todas sus marcas tras llegar a un acuerdo con su exesposa, Mirreddys González, reporta El Nuevo Día este 9 de octubre.

El documento firmado por el cantante y su ex, citado por el medio, establece que González "acuerda, se compromete y se obliga a que, en el futuro, ya sea directa o indirectamente, no tomará ninguna medida destinada a limitar, afectar o impedir que Ramón Ayala Rodríguez utilice las marcas comerciales Daddy Yankee o DY”.

Las marcas 'Daddy Yankee', 'DY' y "cualquiera de las marcas derivadas o asociadas" están incluidas en el acuerdo.

Daddy Yankee y su esposa tienen una batalla pendiente: la división de sus bienes

Daddy Yankee confirmó su divorcio de Mireddys González en diciembre de 2024 y, a casi un año de su ruptura, ha quedado pendiente definir a nivel estatal la división de bienes, según el medio boricua.

El reguetonero informó que fue ella quien solicitó la disolución de su unión después de 30 años: "Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys", escribió en su comunicado compartido en redes sociales.