Daddy Yankee

Daddy Yankee ‘renace’ a dos años de su retiro: “Me iba a ir para siempre y él me dijo no”

El cantante habló de su nuevo propósito en la música. El puertorriqueño prometió que su nuevo álbum ‘Lamento en Baile’, que alude a un Salmo de la Biblia, contaría con ritmos urbanos y mensajes cristianos.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video Daddy Yankee cambia de nombre y regresa a la música con ¿canciones religiosas?

Tras casi dos años de retiro, Daddy Yankee reapareció oficialmente en la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, marcando un nuevo capítulo en su vida artística y personal.

El ícono del reguetón, ahora “renacido” en su fe cristiana, presentó su nueva misión: “predicar el Evangelio” a través de su música.

“Me siento renacido, nuevas energías, me siento bien, bien alegre, contento, con todo lo que estoy viviendo y el cambio que también he vivido, un cambio personal, espiritual, en mi fe”, declaró durante su intervención del 22 de octubre.

De acuerdo con el puertorriqueño, este regreso musical viene acompañado de un n uevo álbum titulado ‘Lamento en Baile’, que, explicó, alude a un Salmo en la Biblia. Sin embargo, aseguró que este nuevo proyecto mantendría “la misma potencia, el mismo flavor y el mismo flow”.

"Tenemos de todo en el álbum, y la gente por eso está diciendo: 'Wow, no sabíamos que se podía hacer música (cristiana) urbana'", aseveró.

Sobre su inesperado regreso a la música, Daddy Yankee explicó que fue un “mensaje de Dios” lo que lo motivó a volver.

“Todo el mundo tiene un propósito que hacer en su vida: el mío fue este camino donde yo creía que me iba a ir para siempre y él (Dios) me dijo: ‘no, no, no. Yo te voy a traer pa'trás, de donde tú saliste ahí te quiero, anunciando el mensaje de donde yo te saqué, te vas a quedar ahí’”, manifestó.

Además de su reaparición musical, Ramón Luis Ayala Rodríguez resolvió recientemente una disputa legal con su exesposa Mireddys González sobre el uso de sus marcas registradas, incluyendo 'Daddy Yankee' y 'DY'.

Según una moción conjunta presentada ante el Tribunal Federal de Hato Rey en Puerto Rico, ambas partes llegaron a un acuerdo definitivo que permite al cantante seguir utilizando libremente sus nombres artísticos y marcas comerciales.

