¿Daddy Yankee murió?: la foto del cantante que causa pánico entre sus fans

Video Daddy Yankee cambia de nombre y regresa a la música con ¿canciones religiosas?

La mañana de este jueves 16 de octubre, Daddy Yankee generó preocupación entre sus admiradores luego de publicar en su cuenta de Instagram una confusa imagen.

El intérprete de ‘Gasolina’ subió a su perfil de la red social una postal en blanco y negro en la que se le ve con un águila, de la que resaltan las alas, detrás.

PUBLICIDAD

Dicho gráfico causó impacto en los fanáticos del reguetonero quienes recurrieron a la sección de comentarios para dejarlo claro.

“¡Qué susto! Pensé que falleció”, escribió una persona. “Yo también, ya casi gritaba”, le respondió otra usuaria de la plataforma.

“Creí que era una nota luctuosa”; “Por un momento me asusté con esa primera foto”; “Parece que anunció que se murió, más prudencia”, son otros de los mensajes.

Fans de Daddy Yankee se asustaron por esta imagen y creyeron que él había muerto. Imagen Daddy Yankee/Instagram

¿De qué se trata la controversial imagen de Daddy Yankee?

En la descripción con la que acompañó la su retrato, el llamado ‘Big Boss’ reveló que éste se trata de la portada de su nuevo material musical, ‘Lamento en baile’.

“Familia, este álbum es para ustedes. Aquí les dejo el ‘cover’ y el ‘tracklist’. Cada canción tiene un significado especial. Quiero saber cuál escuchan primero”, apuntó.

Daddy Yankee incluso explicó que el motivo por el que nombró así este disco es el “Salmo 30:11”, que dice: “Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría”.

Él argumentó que esa alabanza “es un canto de agradecimiento donde el salmista reconoce cómo Dios transforma el dolor en gozo, la aflicción en celebración”.

Daddy Yankee habla de su regreso a la música

En entrevista con Billboard, publicada este 15 de octubre, Daddy Yankee aseguró que su divorcio de Mireddys González lo ayudó a afianzar su fe y a retomar su carrera artística.

“Fue parte del proceso llegar a una dependencia total de Dios. Él me dijo: ‘Aunque tu musa se haya ido, recuerda, yo soy tu musa. Soy tu inspiración’. Hoy estoy haciendo música y creando un nuevo catálogo”, contó.