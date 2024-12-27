Daddy Yankee acusa de "desacato" a su esposa por presuntamente incumplir el acuerdo legal

Video Daddy Yankee se deja ver muy feliz con otra mujer tras juicio con su esposa: “La reina de mi corazón”

El equipo legal de Daddy Yankee acusó de "desacato" a Mireddys y Ayeicha González por no presentarse a una vista judicial programada para el 26 de diciembre por instrucción del tribunal, ni entregar los documentos solicitados, lo cual consideran una "burla" para las autoridades.

El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan convocó la tarde de este 27 de diciembre a una videoconferencia en el caso que enfrenta al reguetonero contra su esposa y su cuñada para atender la solicitud.

La defensa de Daddy Yankee presentó una moción urgente alegando que las hermanas no cumplieron con lo establecido legalmente.

" Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue", explica el documento que presentaron al juez.

"Resultó evidente que, tanto las ausencias como la falta de información y documentación disponible para entrega puntual, respondió a una estrategia deleznable diseñada para impedir la transición ordenada", se añade en la carpeta.

La defensa del cantante señaló que los abogados de Mireddys y Ayeisha explicaron que estaban en "búsqueda de la información que no tenían disponible para proveer como se les ordenó", pues las fechas decembrinas habrían afectado.

Debido al incumplimiento del acuerdo, Daddy Yankee no ha podido "asumir el control cierto y responsable de los asuntos, cuentas, activos y registros de las corporaciones y, por consiguiente, de su carrera artística", señalan sus abogados. Por lo cual, "continúa a ciegas sobre las corporaciones, la extensión de las obligaciones y limitaciones sobre sus composiciones, libros de contabilidad e incluso cuentas de banco".

"Al así obrar, las demandadas han burlado también al Tribunal y nos encontramos, para todo efecto práctico, en la misma posición que cuando se presentó el recurso de injunction ante este Tribunal. Semejante proceder en desacato y burla a la autoridad del Tribunal no puede permitirse y requiere vindicación inmediata", afirmaron los abogados del intérprete de 'Gasolina'.

Esposa y cuñada de Daddy Yankee se defienden

Ante la ausencia de las hermanas González en la reunión del 26 de diciembre, su equipo legal alega que no estaban presentes físicamente, pero sí "estaban disponibles vía telefónica".

"Durante el transcurso de la reunión se entregó a los abogados de la parte demandante los libros y sellos corporativos al igual que varios otros documentos y accesos. Las partes aquí comparecientes continúan buscando información adicional que fue solicitada por la representación legal del demandante, la cual no estaba inmediatamente disponible para entregarse", señalaron.

Aseguraron que las hermanas González están trabajando en el proceso de transición para entregarle en forma a Daddy Yankee lo solicitado.

También informaron que "se entregó la resolución corporativa de ambas corporaciones designando a Ayala Rodríguez (Daddy Yankee) como presidente de las mismas y las demandadas cesaron sus posiciones como oficiales de las corporaciones".