Daddy Yankee

Daddy Yankee y su esposa Mireddys González llegan a acuerdo tras enfrentarse en tribunales

El cantante y la madre de sus hijos, de quien está en proceso de divorcio, resolvieron la demanda que él entabló por el manejo de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris, de las que ella era la presidenta. Previamente, el reguetonero la acusó de supuestamente haber realizado transferencias por 100 millones de dólares desde las cuentas de las compañías sin su autorización.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Daddy Yankee se siente traicionado por Mireddys González? Esto dijo a su llegada al tribunal

Daddy Yankee y Mireddys González se encontraron este 20 de diciembre en una primera audiencia por la demanda que él entabló en contra de su aún esposa y la hermana de esta, Ayeicha.

El cantante interpuso el proceso judicial acusando a la madre de sus hijos y a su ahora excuñada de presuntamente haber retirado sin su autorización una suma de 100 millones de dólares desde las cuentas de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris.

PUBLICIDAD

Posteriormente, él solicitó a la autoridad que estableciera una “vista” urgente alegando que las boricuas le habrían “negado” el “acceso a la información relacionada” con las compañías y pidiendo se les ordene abstenerse de “tomar decisiones y efectuar desembolsos” de ellas.

Daddy Yankee y Mireddys González en la corte

La mañana de este viernes, Daddy Yankee y Mireddys González llegaron a su cita en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico.

Ante el juez superior Anthony Cuevas Ramos, los representantes de la puertorriqueña aseguraron que no impedirá a su todavía marido conocer los datos de El Cartel Records y Los Cangris.

Más sobre Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso
0:52

Hija de Daddy Yankee habla de las cirugías a las que se sometió para bajar drásticamente de peso

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee responde a críticas por su tratamiento contra el peso: “Me he inyectado”
0:59

Hija de Daddy Yankee responde a críticas por su tratamiento contra el peso: “Me he inyectado”

Univision Famosos
Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal
1 mins

Daddy Yankee gana una más: jueza gira orden a su favor tras confesión de su ex en caso legal

Univision Famosos
Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?
1 mins

Daddy Yankee regresa a la música, pero cambia de nombre ¿por culpa de su ex?

Univision Famosos
Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares
1 mins

Ex de Daddy Yankee solicita que al cantante le impongan "desacato civil": pide multa de miles de dólares

Univision Famosos
Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas
1:23

Daddy Yankee continúa cortando lazos que lo unen a su ex: solicita disolución de empresas

Univision Famosos
Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González
2 mins

Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González

Univision Famosos
Ex de Daddy Yankee tiene 30 días para responder a demanda en la que él reclama millones de dólares
2 mins

Ex de Daddy Yankee tiene 30 días para responder a demanda en la que él reclama millones de dólares

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee enfrenta con lágrimas la caída de su cabello a los 28 años: "Entré en crisis"
1:42

Hija de Daddy Yankee enfrenta con lágrimas la caída de su cabello a los 28 años: "Entré en crisis"

Univision Famosos
Daddy Yankee habría “botado” a su hija de sus oficinas de trabajo: esto se sabe
1:20

Daddy Yankee habría “botado” a su hija de sus oficinas de trabajo: esto se sabe

Univision Famosos

“La presidenta nunca ha estado opuesta a entregar los libros y a permitir el acceso de los ‘records’ corporativos. […] No hay ningún problema, se le van a entregar todos los documentos”, sentenció uno de los letrados.

Sin embargo, el abogado del intérprete de ‘Gasolina’ afirmó que “no es correcto” que a él “se le haya dado” el reporte de las operaciones.

“Las corporaciones aquí involucradas no tienen razón de ser sin Daddy Yankee, y él no puede desarrollar su actividad profesional sin ellas”, indicó.

Dada esa relevancia, dijo, el músico “necesita” poder acceder por “completo” al manejo de las entidades, bajo las cuales se establecen contratos para sus ‘shows’, el pago de los mismos y el uso de sus canciones.

Además, explicó que buscan que Mireddys y Ayeicha dejen de ejercer sus “funciones” ejecutivas, ya que “le han faltado a la confianza” al reguetonero, quien desea velar directamente por “su reputación”.

“No podemos perder de vista la seriedad de este asunto cuando hace apenas una semana se intentó retirar […] 100 millones de dólares sin la autorización ni la consulta de nuestro representado”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Al respecto, el defensor de González aclaró: “Se dice, ‘aquí se retiraron 100 millones de dólares’, no, no, aquí se declaró un dividendo donde 50 millones fue depositado en la cuenta de él [Daddy] y los otros 50 en la cuenta personal de ella”.

“Es falso todos los ‘innuendos’ que se han dicho de que ella sustrajo para sí 100 millones o que ella y su hermana cogieron 100 millones de la corporación”, agregó.

Daddy Yankee y Mireddys González llegan a acuerdo

Luego de presentar sus argumentos ante la corte, los equipos legales de Daddy Yankee, Mireddys González y Ayeicha informaron que, después de que el magistrado se los solicitara se reunieran para conciliar, alcanzaron un acuerdo positivo.

El trío decidió que el exponente del género urbano retome la dirección de El Cartel Records y Los Cangris. Igualmente, estipularon que 75 millones de dólares de las mismas se mantendrán intocables por 30 días.

Asimismo, el resto del dinero se podrá utilizar, pero con garantía de que cualquier transacción que supere los 100 millones de dólares tendrá que ser aprobada por todas las partes.

El cantautor, quien se comprometió a dar un informe mensual a la que fue su pareja 30 años, se expresó satisfecho con el convenio: “Creo que la marca Daddy Yankee siempre está ahí. Mi propósito cambió. Mi propósito ahora es servir”.

Video Daddy Yankee confirma su divorcio: revelan cuánto tiempo habrían tenido separados
Relacionados:
Daddy YankeeMireddys GonzálezEscándalo de CelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD