Daddy Yankee y su esposa Mireddys González llegan a acuerdo tras enfrentarse en tribunales

Video ¿Daddy Yankee se siente traicionado por Mireddys González? Esto dijo a su llegada al tribunal

Daddy Yankee y Mireddys González se encontraron este 20 de diciembre en una primera audiencia por la demanda que él entabló en contra de su aún esposa y la hermana de esta, Ayeicha.

El cantante interpuso el proceso judicial acusando a la madre de sus hijos y a su ahora excuñada de presuntamente haber retirado sin su autorización una suma de 100 millones de dólares desde las cuentas de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris.

Posteriormente, él solicitó a la autoridad que estableciera una “vista” urgente alegando que las boricuas le habrían “negado” el “acceso a la información relacionada” con las compañías y pidiendo se les ordene abstenerse de “tomar decisiones y efectuar desembolsos” de ellas.

Daddy Yankee y Mireddys González en la corte

La mañana de este viernes, Daddy Yankee y Mireddys González llegaron a su cita en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico.

Ante el juez superior Anthony Cuevas Ramos, los representantes de la puertorriqueña aseguraron que no impedirá a su todavía marido conocer los datos de El Cartel Records y Los Cangris.

“La presidenta nunca ha estado opuesta a entregar los libros y a permitir el acceso de los ‘records’ corporativos. […] No hay ningún problema, se le van a entregar todos los documentos”, sentenció uno de los letrados.

Sin embargo, el abogado del intérprete de ‘Gasolina’ afirmó que “no es correcto” que a él “se le haya dado” el reporte de las operaciones.

“Las corporaciones aquí involucradas no tienen razón de ser sin Daddy Yankee, y él no puede desarrollar su actividad profesional sin ellas”, indicó.

Dada esa relevancia, dijo, el músico “necesita” poder acceder por “completo” al manejo de las entidades, bajo las cuales se establecen contratos para sus ‘shows’, el pago de los mismos y el uso de sus canciones.

Además, explicó que buscan que Mireddys y Ayeicha dejen de ejercer sus “funciones” ejecutivas, ya que “le han faltado a la confianza” al reguetonero, quien desea velar directamente por “su reputación”.

“No podemos perder de vista la seriedad de este asunto cuando hace apenas una semana se intentó retirar […] 100 millones de dólares sin la autorización ni la consulta de nuestro representado”, puntualizó.

Al respecto, el defensor de González aclaró: “Se dice, ‘aquí se retiraron 100 millones de dólares’, no, no, aquí se declaró un dividendo donde 50 millones fue depositado en la cuenta de él [Daddy] y los otros 50 en la cuenta personal de ella”.

“Es falso todos los ‘innuendos’ que se han dicho de que ella sustrajo para sí 100 millones o que ella y su hermana cogieron 100 millones de la corporación”, agregó.

Daddy Yankee y Mireddys González llegan a acuerdo

Luego de presentar sus argumentos ante la corte, los equipos legales de Daddy Yankee, Mireddys González y Ayeicha informaron que, después de que el magistrado se los solicitara se reunieran para conciliar, alcanzaron un acuerdo positivo.

El trío decidió que el exponente del género urbano retome la dirección de El Cartel Records y Los Cangris. Igualmente, estipularon que 75 millones de dólares de las mismas se mantendrán intocables por 30 días.

Asimismo, el resto del dinero se podrá utilizar, pero con garantía de que cualquier transacción que supere los 100 millones de dólares tendrá que ser aprobada por todas las partes.

El cantautor, quien se comprometió a dar un informe mensual a la que fue su pareja 30 años, se expresó satisfecho con el convenio: “Creo que la marca Daddy Yankee siempre está ahí. Mi propósito cambió. Mi propósito ahora es servir”.