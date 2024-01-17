Se revela última foto del actor Christian Oliver horas antes de morir con sus hijas en trágico vuelo

Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

La cuenta de Instagram del fallecido Christian Oliver sorprendió al registrar actividad este martes 16 de enero con una reveladora publicación, a casi una semana después de la tragedia en la que el actor perdió la vida junto a sus hijas.

El pasado jueves 4 de enero, el artista de 51 años, recordado por sus actuaciones en 'Saved by the Bell: The New Class' y 'Speed Racer', y sus dos hijas, Madita (12 años) y Annik (10), murieron cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló en el mar de San Vicente y las Granadinas en el Caribe.

PUBLICIDAD

La aeronave se dirigía a la cercana isla de Santa Lucía, pero "poco después del despegue, experimentó dificultades y cayó en picada hacia el océano", explicó la policía en un comunicado. En redes sociales y algunos medios se difundieron imágenes del momento de la tragedia.

Revelan última imagen en vida de Christian Oliver

De manera inesperada, la cuenta de Instagram del actor de 'The Good German' tuvo actividad en las últimas horas.

Para sorpresa de algunos, desde ahí se compartió la que se asegura fue "la última foto tomada por Christian, unas horas antes de su último despegue".

La imagen fue acompañada por un extenso texto que da algunos nuevos detalles de lo que ocurrió antes de la desgracia en la que el actor y sus hijas perdieron la vida.

La carta publicada aparece firmada por un hombre cuyo usuario en Instagram es @konstantinrichter. De acuerdo con una búsqueda en Internet, Konstantin Richter aparece como CEO de Blockdaemon, una empresa tecnológica.

Aunque no queda claro el vínculo de este empresario con Christian Oliver, se presume que sería uno de los amigos más cercanos al actor.

"El 4 de enero, tres de las personas más queridas de mi vida fallecieron durante un accidente aéreo en Bequia. Ese fatídico día, Christian llevó a sus dos hijas, Madita y Annik, a pescar por la mañana, antes de dirigirse al aeropuerto", escribió Richter desde la cuenta de Oliver.

"Después de unas mágicas vacaciones de una semana con amigos, Christian descubrió que su vuelo original había sido cancelado", reveló sobre las fatídicas circunstancias que se suscitaron antes de que el artista perdiera la vida en medio del océano.

PUBLICIDAD

"Un encuentro casual en una tienda de buceo con un piloto significó que esto no tuviera consecuencias. Estaba emocionado de regresar a casa para terminar una película y celebrar un año nuevo tardío con el resto de su familia", continuó el empresario.

Luego, en otro párrafo destacó algunas de las cualidades del actor de 'Indiana Jones and the Dial of Destiny': " Priorizaba a sus hijas y amigos por encima de cualquier cosa".

Sobre la tragedia en la que no solo Christian Oliver murió, sino también sus hijas, Konstantin Richter dijo que "se puede encontrar consuelo" en que las niñas " están y estuvieron con su papá, quien sin duda les aseguró que todo estará bien hasta el final. Están y estarán siempre juntos".

" Esta es la última foto tomada por Christian, unas horas antes de su último despegue. QEPD hermano, nosotros nos encargaremos desde aquí", dijo al revelar la imagen.

Esta sería la última foto de Christian Oliver horas antes de que murió junto a sus dos hijas en un trágico accidente aéreo en el Caribe. Imagen Christian Oliver/Instagram



En la foto se ve al actor efusivo en medio del mar y con el resultado en mano de la sesión de pesca que tuvo solo momentos antes de que tomara la avioneta que le quitó la vida al caer en pleno océano.

Realizan funeral de Christian Oliver

En el texto de Konstantin Richter también se reveló que los familiares y amigos del actor ya habrían realizado los servicios funerales.

"Finalmente llevamos sus cuerpos a casa y nos despedimos ayer (lunes 15 de enero) en una pequeña ceremonia en Los Ángeles, en la que solo participaron familiares directos y amigos más cercanos", dijo.

PUBLICIDAD

"Habrá una celebración de la vida más adelante, según los deseos de Jessica (esposa del actor) y sus padres", adelantó.

El empresario destacó la fortaleza de la viuda del artista, Jessica Klepser: "La mujer más fuerte que jamás hayas conocido".

Ella le dio 'me gusta' a la publicación Konstantin Richter. Además, lo sigue en la cuenta privada que él tiene en Instagram.

La viuda de Christian Oliver dio 'me gusta' a la publicación que reveló la que se asegura fue la última foto del actor antes de morir. Imagen Christian Oliver/Instagram