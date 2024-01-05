Mueren el actor Christian Oliver y sus dos hijas pequeñas en un accidente aéreo en el Caribe

Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

El actor Christian Oliver, conocido por sus papeles en ‘Speed Racer’ y ‘The Good German’, y sus dos hijas pequeñas murieron en un accidente aéreo en el Caribe este jueves 4 de enero.

El histrión alemán de 51 años y sus niñas, Madita, de 12, y Annik, de 10, viajaban a bordo de una avioneta cuando esta se estrelló en el mar alrededor del mediodía (hora local), informaron la Policía Real de San Vicente y las Granadinas.

El actor Christian Oliver y sus hijas, Madita y Annik, fallecieron el jueves. Imagen The Grosby Group

Actor Christian Oliver y sus hijas mueren tras accidente

Según las autoridades, el avión monomotor despegó del aeropuerto J.F. Mitchell en Bequia, una pequeña isla y parte de las naciones caribeñas de San Vicente y las Granadinas, ayer por la tarde, reporta Deadline.

La aeronave se dirigía a la cercana Santa Lucía; sin embargo, “poco después del despegue, experimentó dificultades y cayó en picado hacia el océano”, explicó la policía en un comunicado.

“Pescadores y buceadores de Paget Farm acudieron al lugar del percance en sus embarcaciones para prestar ayuda”, informaron.

“Los guardacostas de San Vicente y las Granadinas fueron informados y se desplazaron rápidamente a Paget Farm, Bequia, para dirigir las labores de rescate”, agregaron.

Los cuerpos de los tres pasajeros, Christian Oliver y sus hijas, así como el piloto y dueño del avión, identificado como Robert Sachs, fueron recuperados del agua.

Todos posteriormente fueron declarados muertos y llevados a la morgue de la funeraria Kingstown, detalla Entertainment Weekly. La causa del accidente sigue bajo investigación.

Informes locales indican que presuntamente el piloto llamó por radio a la torre de control tras el despegue, informando que experimentaba problemas y que estaba regresando. Esa fue la última comunicación de la nave.

Christian Oliver publicó una foto desde la playa días antes de fallecer

Apenas unos días antes de su trágico deceso, Christian Oliver, cuyo apellido real es Klepser, colgó en su cuenta de Instagram una instantánea panorámica de una playa.

“¡Saludos desde algún lugar del paraíso! ¡Por la comunidad y el amor… aquí llegamos en 2024!”, escribió para subtitular la imagen.

El actor Christian Oliver publicó esta fotografía días antes de su muerte. Imagen Christian Oliver/Instagram

Hasta el momento, la madre de las pequeñas, Jessica Klepser, no se ha pronunciado acerca de la pérdida que acaba de sufrir.

¿Quién era el actor Christian Oliver?

Christian Oliver era un actor nacido en Alemania que se mudó a Estados Unidos para seguir una carrera en Hollywood, expone EW.

Tenía una extensa lista de créditos, que incluían ‘Saved by the Bell: The New Class’, ‘Alarm für Cobra 11’ y ‘English Estate’.