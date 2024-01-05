Las imágenes del trágico accidente en el que murieron el actor Christian Oliver y sus hijas

Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

El actor Christian Oliver y sus dos pequeñas hijas perdieron la vida el jueves 4 de enero luego de que la avioneta en la que viajaban sufriera un accidente en el Caribe.

El histrión de 51 años y las niñas, Madita y Annik, de 12 y 10 años, estaban a bordo de la aeronave cuando esta se estrelló en el mar en Bequia, una pequeña isla y parte de las naciones de San Vicente y las Granadinas, reportó Deadline.

Así fue el accidente en el que fallecieron Christian Oliver y sus hijas

De acuerdo con el informe realizado por las autoridades locales, difundido mediante su cuenta de Facebook ayer por la tarde, Christian Oliver y sus hijas viajaban en un “pequeño avión con motor”.

La avioneta, que era “propiedad” y estaba “pilotado por el señor Robert Sachs de Bequia”, salió “en el aire desde el aeropuerto J.F. Mitchell en Paget Farm alrededor de las 12:11 p.m. hacia Santa Lucía”.

Esta era la avioneta en la que viajaban el actor Christian Oliver y sus hijas, Madita y Annik. Imagen RSVG Police Force/Facebook

“Momentos después de despegar, el avión experimentó dificultades y cayó en picado en el océano”, explicaron al respecto del incidente.

En redes sociales, circula un video, que ha sido retomado por Daily Mail, del momento en el que presuntamente dicha nave cae al agua.

En el clip, publicado actualmente en el perfil de TikTok del usuario ‘shagou784’, se aprecia a la distancia cuando el aeroplano va cayendo al mar.

Momento en el que presuntamente la avioneta en la que viajaba el actor Christian Oliver va cayendo al mar. Imagen shagou784/TikTok



El impacto produce una salpicadura masiva de agua.

Tras el choque, una gran cantidad de agua salió del mar. Imagen shagou784/TikTok



En cuanto el océano regresa a su normalidad, se puede ver el avión flotando.

Después del impacto, la aeronave quedó flotando en el agua. Imagen shagou784/TikTok

Tras el percance, señala la policía, “pescadores y buzos de Paget Farm acudieron al lugar” para prestar su ayuda a los tripulantes.

“Los guardacostas de San Vicente y las Granadas fueron informados y se desplazaron rápidamente a Paget Farm, Bequia, para liderar los esfuerzos de rescate”, indicaron.

Los cuerpos de Oliver, Madita, Annik y Sachs “fueron recuperados” y “más tarde declarados fallecidos por un médico”, esclarecieron.

El actor Christian Oliver y sus pequeñas, Madita y Annik, perdieron la vida en el trágico incidente. Imagen The Grosby Group

“(Los restos) fueron transportados a San Vicente a bordo del buque de la Guardia Costera y llevados a la funeraria Kingstown, donde se espera que se lleven a cabo exámenes ‘post mortem’ para determinar la causa de la muerte”, detallaron.

El medio local Searchlight pormenorizó que presuntamente el piloto llamó por radio a la torre de control para informarles que experimentaba dificultades y que regresaba a la terminal aérea.

“No hubo más comunicación con el avión hasta que las autoridades del aeropuerto recibieron la noticia de que los residentes habían visto una pequeña nave caer como una piedra al mar”, exponen.

Investigación por muerte del actor Christian Oliver y sus hijas continúa

En su reporte, el mismo Searchlight señala que seguirán las indagaciones en torno al incidente que ocasionó el deceso del actor Christian Oliver y sus pequeñas.

“Se espera que miembros de la Unidad de Delitos Graves del Departamento Central de Investigación viajen a Bequia para hacerse cargo de las investigaciones de la tragedia, (así como) asistencia de agencias extranjeras para determinar la causa del accidente”, apuntan.