Viuda de Christian Oliver envía mensaje tras muerte del actor y sus hijas: "Abracen a sus seres queridos"
Jessica Klepser compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que se refirió al “amor” del difunto histrión y sus pequeñas, Madita y Annik, quienes perdieron la vida en un accidente aéreo el 4 de enero. La viuda del actor también dejó importantes y desgarradores consejos a sus seguidores.
Jessica Klepser, viuda del actor Christian Oliver, quien murió junto a las dos pequeñas hijas que compartían el 4 de enero, lanzó un emotivo mensaje.
Esta es la primera vez que la instructora se pronuncia personalmente desde que el histrión y sus nenas, Madita y Annik, fallecieron debido a que la avioneta en la que viajaban cayó en picada al océano que rodea San Vicente y las Granadinas.
Viuda de Christian Oliver afirma que siente “el amor” del actor y sus hijas
Este lunes 8 de enero, Jessica Klepser recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una conmovedora misiva.
“La efusión de amor que estoy recibiendo es indescriptible. De las personas más cercanas a mi corazón, de mi comunidad, de gente lejana, de completos desconocidos… ¡Veo los mensajes, oigo las palabras y eso me da mucha fuerza!”, escribió.
“También siento profundamente el amor de Madita, Annik y Christian. Están aquí conmigo a cada paso y nos observan”, sentenció.
Quien fuera la pareja del difunto artista, de 51 años, aprovechó la oportunidad para hacerle una solicitud a quienes la leyeran.
“¡Así que, por favor, sigan difundiendo amor! Abracen a sus seres queridos, díganles que los aman, sean amables entre ustedes y dejen de discutir y preocuparse por las cosas pequeñas. No vale la pena”, indicó.
“La vida es demasiado preciosa y todos estamos juntos en esto”, finalizó, sin ahondar en más detalles de cómo se encuentra.
Previamente, la empresa para la que Jessica trabaja, WundaBar Pilates, difundió en la red social un comunicado firmado por ella y su familia, en el que aseguraron estar “profundamente entristecidos” por lo ocurrido.
Ellos además solicitaron donaciones, mediante GoFundMe, para costear los gastos del “regreso de Christian y las niñas a casa”, así como para “los servicios funerarios” y el proceso legal.
En la página de plataforma, hasta la mañana de este 9 de enero, se han recaudado 175.061 dólares, superando la meta inicial establecida.
El accidente en el que Christian Oliver y sus hijas murieron
De acuerdo con las autoridades locales, Christian Oliver, Madita y Annik viajaban en “un pequeño avión con monomotor”.
La aeronave salió del aeropuerto J.F. Mitchell, alrededor de las 12:11 p.m. del jueves pasado, con rumbo a Santa Lucía, pero “momentos después” de despegar “experimentó dificultades” y se desplomó en el mar.
“Pescadores y buzos” de Paget Farm acudieron a la zona del impacto para prestar ayuda. Los cuerpos de la estrella de series como ‘Speed Racer’, las menores y el piloto “fueron recuperados”.
La policía informó que se llevarían a cabo “exámenes ‘post mortem’ para determinar la causa de la muerte” e investigaciones para conocer el motivo exacto del percance.