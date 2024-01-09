Viuda de Christian Oliver envía mensaje tras muerte del actor y sus hijas: "Abracen a sus seres queridos"

Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

Jessica Klepser, viuda del actor Christian Oliver, quien murió junto a las dos pequeñas hijas que compartían el 4 de enero, lanzó un emotivo mensaje.

Esta es la primera vez que la instructora se pronuncia personalmente desde que el histrión y sus nenas, Madita y Annik, fallecieron debido a que la avioneta en la que viajaban cayó en picada al océano que rodea San Vicente y las Granadinas.

PUBLICIDAD

Viuda de Christian Oliver afirma que siente “el amor” del actor y sus hijas

Este lunes 8 de enero, Jessica Klepser recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una conmovedora misiva.

“La efusión de amor que estoy recibiendo es indescriptible. De las personas más cercanas a mi corazón, de mi comunidad, de gente lejana, de completos desconocidos… ¡Veo los mensajes, oigo las palabras y eso me da mucha fuerza!”, escribió.

“También siento profundamente el amor de Madita, Annik y Christian. Están aquí conmigo a cada paso y nos observan”, sentenció.

Quien fuera la pareja del difunto artista, de 51 años, aprovechó la oportunidad para hacerle una solicitud a quienes la leyeran.

“¡Así que, por favor, sigan difundiendo amor! Abracen a sus seres queridos, díganles que los aman, sean amables entre ustedes y dejen de discutir y preocuparse por las cosas pequeñas. No vale la pena”, indicó.

“La vida es demasiado preciosa y todos estamos juntos en esto”, finalizó, sin ahondar en más detalles de cómo se encuentra.

Jessica Klepser compartió este mensaje en Instagram tras el deceso de Christian Oliver y sus hijas. Imagen Jessica Klepser/Instagram

Previamente, la empresa para la que Jessica trabaja, WundaBar Pilates, difundió en la red social un comunicado firmado por ella y su familia, en el que aseguraron estar “profundamente entristecidos” por lo ocurrido.

Ellos además solicitaron donaciones, mediante GoFundMe, para costear los gastos del “regreso de Christian y las niñas a casa”, así como para “los servicios funerarios” y el proceso legal.

En la página de plataforma, hasta la mañana de este 9 de enero, se han recaudado 175.061 dólares, superando la meta inicial establecida.

PUBLICIDAD

El accidente en el que Christian Oliver y sus hijas murieron

De acuerdo con las autoridades locales, Christian Oliver, Madita y Annik viajaban en “un pequeño avión con monomotor”.

La aeronave salió del aeropuerto J.F. Mitchell, alrededor de las 12:11 p.m. del jueves pasado, con rumbo a Santa Lucía, pero “momentos después” de despegar “experimentó dificultades” y se desplomó en el mar.

“Pescadores y buzos” de Paget Farm acudieron a la zona del impacto para prestar ayuda. Los cuerpos de la estrella de series como ‘Speed Racer’, las menores y el piloto “fueron recuperados”.