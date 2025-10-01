Christian Nodal

Christian Nodal presume transformación física y lanza tajante mensaje: “No me tumba nadie”

El cantante compartió una fotografía en la que presumió su transformación física tras meses de entrenamiento junto a su esposa Ángela Aguilar.

Video Nodal se deja ver como nunca: presume los resultados del gym sin camisa

Christian Nodal presumió su transformación física y lanzó un tajante mensaje a través una canción con la que acompañó su publicación.

Este martes 30 de septiembre, el cantante compartió una fotografía en sus historias de Instagram, donde dejó ver el resultado de sus meses de entrenamiento junto a su esposa Ángela Aguilar.

La imagen, que fue captada a manera de selfie y frente a un espejo, estuvo acompañada del tema ‘A mí no me tumba nadie’, de Sen Senra’, el cual fue interpretado por algunos internautas como un tajante mensaje luego de que en una entrevista hablara abiertamente de sus problemas de salud mental.

Nodal presume su transformación física.
Nodal presume su transformación física.
Imagen Nodal / Instagram

Su transformación física

Desde su boda con Ángela Aguilar, Christian Nodal adoptó un nuevo estilo de vida no solo por estética sino por salud.

El intérprete, de 26 años, confesó en septiembre de 2024 que su vida estuvo en riesgo por “comer pura carne”, lo que derivó dieta y ejercicio.

“Tenía los triglicéridos altos por comer pura carne, porque yo soy bien carnívoro, entonces no lo considero comida chatarra, pero así de cosas prohibidas lo que no puedo comer es la carne", explicó en el canal de YouTube ‘La Música’.

"Llevo un buen rato haciendo dieta, como balanceado y todo el asunto, pero sí se me estaban yendo los triglicéridos muy al tope, por eso fue que pegué un bajón de peso, porque ya sentía que me daban ataques de ansiedad", precisó.

Sin embargo, fue hasta mediados de 2025 que Nodal dejó ver parte de su rutina de ejercicio en sus historias de Instagram.

En las imágenes se le podía ver con un par de mancuernas al igual que a su mujer, quien según sus publicaciones, lo acompaña a la hora de hacer ejercicio.

Nodal y Ángela se han dejado ver ejercitando juntos.
Nodal y Ángela se han dejado ver ejercitando juntos.
Imagen Nodal Instagram / Ángela Aguilar Instagram
