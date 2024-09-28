Nodal revela a qué se debió su drástica pérdida de peso: el antes y el después

Video ¿Pepe Aguilar manda indirectas y advertencias a Nodal en su nueva canción? Esto dice la letra

Desde hace algunos meses Christian Nodal se ha enfocado en cuidar su salud, lo que ha provocado una drástica pérdida de peso, pues en 2022 se veía muy diferente a como luce ahora.

El cantante, de 25 años, confesó que tuvo que dejar su comida favorita, pues eso comenzaba a provocarle "ataques de ansiedad".

El 27 de septiembre contó en el canal de YouTube 'La Música' que, a pesar de que no de comer "tanta comida chatarra", su vida estuvo en peligro.

" Tenía los triglicéridos altos por comer pura carne, porque yo soy bien carnívoro, entonces no lo considero comida chatarra, pero así de cosas prohibidas lo que no puedo comer es la carne", explicó el esposo de Ángela Aguilar.

Por esta restricción fue que perdió varias libras, lo cual se le nota desde hace tiempo.

"Llevo un buen rato haciendo dieta, como balanceado y todo el asunto, pero sí se me estaban yendo los triglicéridos muy al tope, por eso fue que pegué un bajón de peso, porque ya sentía que me daban ataques de ansiedad", añadió.

El antes y el después de Christian Nodal

En 2022, luego de su ruptura con Belinda, así lucía Christian Nodal.

Así se veía Christian Nodal en 2022. Imagen J Balvin/Instagram, Getty Images

Un año después, durante su noviazgo con Cazzu fue que comenzó a verse su transformación.

Nodal en 2022 y 2023 con Cazzu. Imagen Mezcalent

Pero fue hasta que Nodal se casó con Ángela que se aprecia su mayor cambio físico, pues luce muy delgado.