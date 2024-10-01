Christian Nodal

Christian Nodal está hospitalizado y Ángela Aguilar estaría con él: lo que se sabe de su salud

El cantante de regional mexicano dio a conocer su hospitalización en redes sociales, luego de cancelar inesperadamente uno de sus shows en México.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Nodal seguirá hospitalizado: esta es la enfermedad que padece

Christian Nodal está hospitalizado. La noche del 1 de octubre, el cantante de regional mexicano dio a conocer su estancia en una clínica a través de sus redes sociales.

El cantante compartió una fotografía desde la cama de un hospital donde luce completamente dormido y conectado a algunos aparatos, aparentemente junto a su esposa, Ángela Aguilar, quien estaría acariciándole el cabello.

Minutos antes de revelar su hospitalización, Nodal compartió en sus historias de Instagram un “comunicado urgente”, anunciando la cancelación del show del próximo 2 de octubre en Pachuca, Hidalgo, México.

“Se hace de su conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista Christian Nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer la fecha de dicho evento, reprogramándola para el próximo lunes 14 de octubre, en donde los boletos adquiridos tendrán la misma validez”, dice el escrito.

“Como siempre, agradecemos el apoyo, cariño y comprensión de todos ustedes”, agregan sin dar detalles sobre la salud del intérprete de ‘Botella tras botella'.

Nodal estaría acompañado de su esposa Ángela Aguilar en el hospital.
Imagen Nodal / Instagram

¿Por qué fue hospitalizado Nodal?

Christian Nodal no reveló la causa de su hospitalización, pero su publirrelacionista comentó al diario El Universal que el artista presentaba una "fuerte infección estomacal".

"Por el momento sabemos que es una fuerte infección estomacal, pero estamos a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa", dijo.

Además, dio a conocer que Nodal permanecería hospitalizado por las próximas 48 horas o "hasta que los médicos digan qué procederá".

La peridiosta Mandy Fridmann reportó, de manera extraoficial, que Nodal se habría desmayado ante de ingresar a la clínica.

Mamá de Nodal reacciona a la hospitalización de su hijo

Poco después de que se diera a conocer la hospitalización de Nodal, la mamá del cantante se pronunció en Instagram, donde, además de replicar el comunicado de su hijo, compartió un contundente mensaje sin especificar a quién estaría dirigido.

"#Cuídemelobien Que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz", anotó Silvia Cristina Nodal en compañía de lo que parece ser el sticker de una águila.

Mamá de Nodal envía fuerte mensaje tras hospitalización de su hijo.
Imagen Cristy Nodal / Instagram

La vida de Nodal habría estado en riesgo

El 27 de septiembre, Christian Nodal contó en el canal de YouTube ‘La Música’ que, a pesar de no comer “comida chatarra”, su vida estuvo en riesgo.

"Tenía los triglicéridos altos por comer pura carne, porque yo soy bien carnívoro, entonces no lo considero comida chatarra, pero así de cosas prohibidas lo que no puedo comer es la carne", explicó el yerno de Pepe Aguilar.

"Llevo un buen rato haciendo dieta, como balanceado y todo el asunto, pero sí se me estaban yendo los triglicéridos muy al tope, por eso fue que pegué un bajón de peso, porque ya sentía que me daban ataques de ansiedad", puntualizó.

De acuerdo con Mayo Clinic, los niveles altos de triglicéridos pueden contribuir al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes arteriales, lo que aumenta el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos o cardiopatías.

Video ¿Ángela Aguilar tiene un secreto para enamorar a Nodal por las mañanas? Esto hace para que "sienta bonito"
