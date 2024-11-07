¿Christian Nodal sí le fue infiel a Cazzu? La cronología de los hechos no miente

Video ¿Nodal seguía con Cazzu cuando empezó a salir con Ángela? La historia completa de su relación

La polémica del triángulo amoroso de Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar continúa, y la duda de si Nodal le fue infiel a la rapera argentina sigue presente. Aquí te traemos la cronología de esta historia para que puedas llegar a tus propias conclusiones.

¿Cuándo terminaron su relación Christian Nodal y Cazzu?

El romance de Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, inició en noviembre de 2022, cuando confirmaron su relación en la alfombra roja de los Latin Grammy de ese año.

Pasaron unos cuantos meses cuando, en abril de 2023, Cazzu anunció su embarazo durante un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde también se encontraba Nodal.

Su hija, Inti, nació el 14 de septiembre de 2023, y solo tenía 8 meses de vida cuando sus padres anunciaron su separación. Y es que el 23 de mayo de 2024 Christian Nodal y Cazzu hicieron pública su ruptura sin mayor explicación.

Sin embargo, un día después de este anuncio comenzaron las especulaciones de que Christian Nodal estaba en una relación con Ángela Aguilar, pues una fan les tomó una fotografía juntos saliendo de un supermercado en Magnolia, Texas.

Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar Imagen Mezcalent

¿Cuándo empezaron su romance Christian Nodal y Ángela Aguilar?



18 días después de la ruptura pública de Cazzu y Nodal, el 10 de junio de 2024, Ángela Nodal y Christian Nodal dieron a conocer su noviazgo a través de una exclusiva a la revista Hola! Américas. Estas fueron las palabras de Ángela Aguilar:

No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros.



Luego, tras varias apariciones juntos, Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a todos al casarse en una discreta boda llevada a cabo en Morelos, México, el 25 de julio de 2025.

¿Cómo se enteró Cazzu de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?



Después de cinco meses en silencio, Cazzu dio su versión de la historia en la entrevista que tuvo con el podcast PLP el pasado 31 de octubre de 2024.

Cazzu aclaró que ella no sabía nada sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar cuando el cantante terminó con ella, y que se enteró de su romance de la misma forma que todo mundo, a través de los medios de comunicación. Incluso dijo que en su momento a ella “la dejaron por un motivo distinto”.

Cazzu además reveló que las fechas no le cuadran, pues Ángela Aguilar, en una entrevista que dio a ABC News el 18 de octubre de 2024, confesó que sus seres queridos ya sabían de su noviazgo con Christian Nodal “meses antes” de hacerla pública.

Cazzu, en respuesta a estas declaraciones, dijo que lo más probable es que Christian Nodal estuviese llevando una especie de “doble vida” mientras estaba con ella:

Lo que empeora todo es que ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Lo que quiere decir que se estaba llevando una doble vida, quien sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en una mucho peor.

Cazzu habló sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar Imagen LUZU TV en Youtube/ Mezcalent

Así defendió Nodal a su esposa Ángela cuando la acusaron de ser la amante

Luego de la entrevista de Cazzu al podcast PLP, Christian Nodal salió en defensa de su esposa Ángela Aguilar. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Nodal habló sobre la situación.

Dijo que él sencillamente “decidió estar con alguien más”, expresó que “nunca fue infiel”, y aclaró que Ángela Aguilar nunca fue su amante:

Para empezar, mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo una, ni siquiera una conversación, ni nada. La única vez que hablamos fue para invitar al Foro Sol… puede que no les parezca cómo se hacen las cosas, pero yo jamás iría por el mundo orgulloso de algo así, de una acción así, yo como hombre jamás haría eso.



No obstante, en Internet continúan circulando todo tipo de teorías sobre este triángulo amoroso, e incluso se han hecho memes sobre el asunto.