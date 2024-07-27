Salen a la luz imágenes inéditas de la boda de Nodal y Ángela Aguilar
La maquillista de Ángela Aguilar mostró parte de la sesión fotográfica de los novios. La cantante y Christian Nodal se casaron el 24 de julio en una lujosa hacienda en México.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Nuevas imágenes de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar salieron a la luz. Ahora fue Ferggie Coll, la maquillista de la cantante, quien mostró parte del proceso y resultado final de la hija de Pepe Aguilar.
En su perfil de Instagram dejó ver cómo maquilló a la intérprete de 'Gotitas Saladas', quien tenía puesta una bata de seda.
La venezolana reveló algunas de las exigencias de la artista para su look.
"Ella siempre escoge una piel sumamente 'flawless' (perfecta) mate, labios rosa, un pequeño 'cat eye' bastante atemporal".
También ventiló que Simri Abner fue el estilista que la peinó y Enrique Samartin quien la vistió.
La makeup artist también dejó ver parte de la sesión fotográfica de los novios, donde se dejaron ver muy enamorados.
Así como ventiló parte de la elegante decoración con toques mexicanos.
Los vestidos de Ángela Aguilar
La cantante tuvo tres atuendos a lo largo de su boda. El primero es de encaje con cuello alto y espalda 'cut-out', con cola desmontable que usó en la ceremonia civil.
El segundo vestido fue de seda en color marfil, con mangas abultadas y transparencias en cadera y piernas. Esta prenda sería de la diseñadora estadounidense Cynthia Rowley y lo usó para la fiesta.
Finalmente, el tercer atuendo fue un vestido más relajado con barbas para el 'after party'.